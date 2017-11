Čínský autonomní vlakobus uhranul svět

Vypadá jako moderní tramvaj, ale jezdí po silnici a má kola a pneumatiky jako obyčejný autobus. Vlak, který nemá koleje, kočkopes, který může být budoucností hromadné dopravy. Zkrátka vlakobus.

Zhruba před rokem představila čínská společnost Transit Explore Bus na technologickém expu v Pekingu koncept futuristického autobusu, pod kterým projíždějí auta. Jenže od té doby vlastně nikdo neví, co se s pozoruhodnou vizí městské hromadné dopravy stalo. Proslýchá se, že koncept, který měl pomoci vyčistit ovzduší ve velkých čínských městech, byl sám zdrojem obrovských emisí škodlivých látek. A tak byl zřejmě poslán k ledu.

Stejný osud ale nejspíš nečeká na novinku, která se před několika dny předvedla na zkušebním okruhu v téměř čtyřmilionovém městě Ču-čou v jihovýchodní části Číny. Do ulic vyrazil dopravní prostředek, který na první pohled připomíná tramvaj. Ovšem namísto kolejí se pohybuje na pneumatikami opláštěných kolech, a jezdí po silnici. Zatím na jeho provoz dohlíží operátor, ale do budoucna se počítá s autonomním řízením.

Tři sta lidí na palubě

Nový „vlakobus“ vzbudil ve světě poměrně velký rozruch. Podle portálu CityLab.com vůz uhranul starostu Miami-Dade County na Floridě Carlose Gimeneze, který se do Číny chystá osobně, aby si vozidlo na vlastní oči prohlédl. „Je to součást možného řešení městské dopravy, kterou bychom u nás rádi zavedli,“ řekl Gimenez s tím, že by chtěl, aby se autonomní autobusy proháněly po silnicích v Miami-Dade County během nadcházející dekády.

Vlakobus je poháněný bateriemi a dokáže vyvinout rychlost až 70 kilometrů v hodině. Skládá se ze tří vagónů, které uvezou více než tři stovky pasažérů. Čínský výrobce, státem vlastněná společnost CRRC, tvrdí, že autonomní autobusy je možné provozovat s pouhými dvaceti procenty nákladů v porovnání s podzemním dopravním systémem.

Ve své podstatě je bezkolejový vlakobus prototypem ideálního hromadného dopravního prostředku: splňuje požadavky mnoha lidí, dokáže jezdit po předem vytyčené trati, je poháněný elektřinou, poměrně laciný na provoz a jednoduchý co do výroby. Jinými slovy se jedná o dopravní prostředek téměř identický s metrem.

Studie, které byly prováděné v nejrůznějších městech světa, vesměs potvrdily, že lidé vnímají vlaky více pozitivně v porovnání s autobusy. Cestují jimi raději. Důvodů pro to existuje hned několik. Do autobusů se hůře nastupuje, více znečišťují městské ovzduší, často zůstanou stát v dopravních zácpách a tím pádem nabývají zpoždění. Vlaky jsou naproti tomu spolehlivější, komfortnější, cestující se v nich snáze pohybují.

Vlakobusy dodají flexibilitu

Je pravděpodobné, že se ve světě budou objevovat další vlakobusy, které budou přitahovat pozornost městských lídrů. Bude se zřejmě stále více ukazovat, že odstraní velkou nevýhodu, kterou vlaky oproti autobusům mají – pružnost. Jakmile je možné měnit okruhy, po kterých se hromadné dopravní prostředky pohybují, prakticky libovolně, atraktivita vlakobusů výrazně naroste.

Změnit trasu metra je totiž vlastně nemožné, u tramvají velice obtížné a nákladné, u vlakobusů to nejspíše bude otázkou pouhého přemalování naváděcího pruhu, podle kterého se vůz orientuje a svou jízdu usměrňuje.

Jak se zdá, rozmachu vlakobusů nezabrání ani nedávná nehoda autonomního autobusu, ke které před pěti dny došlo v americkém Las Vegas. Kritici mu vyčítají, že zůstal stát uprostřed křižovatky. Jenže nehodu nezavinil samořiditelný autobus, nýbrž řidič nákladního vozu, který do něj narazil.

„Autobus udělal přesně to, co udělat měl. Zastavil, jakmile jeho senzory zaznamenaly blížící se jiný dopravní prostředek. Zastavil, aby nehodě předešel,“ uvedlo ve stanovisku vedení města Las Vegas. Podle odborníků k nehodě nemuselo dojít, pokud by byl i nákladní vůz samořiditelný. Lidé totiž na překvapivé události reagují s daleko větším zpožděním než stroje.

