ČAF: Letošní 15. ročník Franchising Forum potvrdil vysoký zájem o franchisingové podnikání v Česku

Praha, 7. listopad 2017 – V pořadí již 15. ročník konference Franchising Forum se uskutečnil před pár dny v prostorech OKsystem na pražském Pankráci. Tématem konference byl „Franchising v praxi“. Letos tak byla konference zaměřená hlavně na praktické zkušenosti na českém, ale i zahraničním trhu. Na akci, pořádanou Českou asociací franchisingu, dorazila zhruba stovka návštěvníků z řad zájemců o franchising a o své zkušenosti se podělily téměř dvě desítky zástupců firem a franchisových konceptů.



„Konference Franchising Forum opět potvrdila, že zájem o franchisingové podnikání je vysoký. Jsem rád, že se prezentací zúčastnilo tolik firem, které se nebály povyprávět svůj příběh a prozradit alespoň zčásti své know-how. Myslím, že jsme si to všichni užili, nabrali další inspiraci a už teď se těšíme na příští ročník,“ říká Jiří Krajča, project manager České asociace franchisingu.



Konference byla rozdělena na dva bloky. Dopolední blok proběhl od 9 do 13 hodin a byl věnován prezentacím zástupců zavedených firem. O své zkušenosti se podělili například Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky nebo Jiří Hruška, marketingový ředitel realitní sítě CENTURY 21. Jaká byla cesta k úspěšnému franchisovému konceptu prozradil Jan Gonda, master-franchisant sítě výživových poraden Naturhouse. Rovněž se probíralo téma poradenských firem ve franchisingu, kterému se věnovala Lucie Eliášová, ředitelka franchisové sítě Extéria. Rovněž hovořili zástupci firem Business for Breakfast, SMARTPos, Pivovary Staropramen a TAB Boards. Mezi zúčastněnými gastro-koncepty byla například síť Telepizza.



Po polední přestávce probíhaly až do 17 hodin prezentace a workshopy se zástupci franchisových konceptů a poradenských a konzultačních firem zaměřených na podnikání formou franchisingu. Ke slovu se dostali odborníci ze společností Motherboard, OK Point, PC Help, KODAP, Eurodata a AVEX Systems.



Celou konferencí prováděla moderátorka a majitelka franchisového konceptu Business for Breakfast Kamila Zárychtová.



Partnery konference Franchising Forum 2017 byli Komerční Banka a OK POINT.



Konference Franchising Forum je každoročně určena pro laickou i odbornou veřejnost zabývající se podnikáním formou franchisingu, dále také pro začínající podnikatele, kteří se chystají podnikat pod již zavedenou značkou. Pomoci může akce také těm, kteří si chtějí své jméno na trhu teprve vybudovat.





O ČESKÉ ASOCIACI FRANCHISINGU

Česká asociace franchisingu je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. Vznikla v roce 1993 a od té doby významně přispívá k propagaci a popularizaci franchisingu a neustálému rozvoji a kultivaci této formy podnikání v České republice. Členská základna ČAF se každým rokem rozrůstá o několik nových členů, ať už řádných, nebo přidružených. V současné době má 60 členů, mezi které patří jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Více na www.czech-franchise.cz