Pozitivní výsledky MONETA Money Bank i společnosti Fortuna (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Čistý zisk Monety překonal očekávání a management navrhne výplatní poměr výrazně nad úrovní 70 %.

Fortuna představila velmi pozitivní výsledky za třetí kvartál a překvapila tak investory.

Evropské trhy dnes otevřou okolo včerejších zavíracích cen.

V Americe dnes očekáváme statistiku nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, kde se predikují obdobně nízké hodnoty jako v minulých měsících. V Evropě je dnes kalendář ekonomických událostí prázdný. Za zmínku stojí dnešní zveřejnění české spotřebitelské inflace za říjen, kde meziroční růst cen dosáhl odhadem 2,8 %, což je nejvíce od roku 2012.

Mezi známějšími americkými společnostmi, které dnes zveřejní své výsledky hospodaření, jsou NVIDIA, Walt Disney, Kohl’s nebo Coty. V rámci evropského indexu Stoxx 600 vyhlašuje dnes výsledky velké množství společnosti, mezi nimiž jsou například Merck, Siemens, Deutsche Telekom, OMV či Commerzbank.

Obchodování na zámořských trzích

Včerejší obchodování v Americe se po počátečním otevření trhů v červených číslech vzpamatovalo a zakončilo v zisku. Index S&P 500 si připsal 0,1 %. Nejziskovější byl sektor spotřebního zboží (+1,1 %), kde si výrazně polepšily akcie společnosti Sysco o 2,6 %. Finanční sektor, zejména banky, se nejvíce propadl. Například US Bancorp či Wells Fargo shodně odepsaly 1,4 % hodnoty akcií.

Asijsko-pacifický region vykazuje smíšené výsledky z dnešního obchodování. Japonský Nikkei 225 klesl o dvě desetiny procenta. Největší ztráty zaznamenaly sektory zdravotní péče a telekomunikací. Klesají také indexy taiwanské, indické a indonéské. Naopak zisky zaznamenaly indexy čínské a jihokorejské.

Moneta

Moneta dnes ráno zveřejnila výsledky hospodaření za Q3 2017.

Zveřejněné výsledky hospodaření překvapily především na úrovni čistého zisku, který byl o zhruba 13 % vyšší ve srovnání s konsensem trhu. V meziročním srovnání vzrostl o 1,7 % na 924 mil. CZK. Důvodem je zejména pokračující snižování rizikovosti portfolia poskytnutých úvěrů, které se promítá do nižší tvorby opravných položek (140 mil. CZK vs. 222 mil. CZK ve Q316). To má však dopady i do celkových kapitálových požadavků, když postupné snižování rizikově vážených aktiv vede k nižším nárokům na jejich výši. Významný pokles NPL je patrný především u retailového portfolia, ale nižší poměry jsou viditelné i u podnikových úvěrů.

Jako vada na kráse může působit další snížení čisté úrokové marže k 4,3 % oproti 5,8 % ve Q3 16. To je jednak způsobeno refinancováním úvěrů poskytnutých v minulosti nižšími úrokovými sazbami, velkou měrou se však na tomto vývoji podílí i méně rizikové úvěrové portfolio, což je způsobeno odprodejem rizikovějších půjček, a zároveň se zde promítá výrazným způsobem rostoucí objem poskytnutých hypoték.

Management opětovně zvýšil výhled pro celoroční čistý zisk na 3,9 mld. CZK, což je nad konsensuálním i naším optimističtějším odhadem. Kromě toho znovu snížil odhadované náklady na riziko o 10 bb na úroveň 50 až 60 bb s tím, že v říjnu došlo k dalšímu odprodeji úvěrů s rizikovějším profilem. K dividendové politice bylo uvedeno, že management navrhne dividendový výplatní poměr výrazně nad úrovní 70 % konsolidovaného čistého zisku.

Dnešní výsledky vnímáme příznivě a očekáváme pozitivní reakci ceny akcií.

Fortuna

Fortuna dnes ráno zveřejnila hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2017.

Sázkařská společnost Fortuna dnes oznámila výsledky za třetí čtvrtletí. Výrazný nárůst objemu přijatých sázek o téměř 130 % oproti třetímu kvartálu minulého roku překonal naše odhady. Toto velké zvýšení přijatých sázek na úroveň 558 mil. EUR za třetí kvartál bylo výrazně podpořeno výsledky akvírované společnosti Hattrick, která připsala za tento kvartál přibližně 150 mil. EUR a převýšila tak náš odhad o celých 40 mil. EUR. Dále tento růst byl ovlivněn růstem online sázení ve všech zemích, kde Fortuna působí, a také konsolidací nově akvírované společnosti Fortuna Rumunsko, která je součástí konsolidačního celku od 1. září 2017. Hrubé výhry dosáhly hodnoty 85 mil. EUR a překonaly srovnatelné období loňského roku o 114 %. Nižší tempo růstu hrubých výher než tempo růstu přijatých sázek je dáno nižšími maržemi hrubých výher u online sázení než u sázení na pobočkách. Za meziroční silné zlepšení EBITDA o 235 % na 21 mil. EUR může především razantní nárůst EBITDA ze společnosti Hattrick, která vykázala za třetí kvartál hodnotu 8,4 mil. EUR oproti ztrátě 0,5 mil. EUR ve druhém čtvrtletí.

Fortuna svými výsledky značně překonala nejen předcházející období minulého roku, ale také naše odhady. Silný růst přijatých sázek podpořený online sázením akvírovanými společnostmi je velmi pozitivní. Nejvíce potěšující je především zlepšení EBITDA, který značně předčil odhady a očekáváme tedy, že výsledky za třetí čtvrtletí budou mít pozitivní dopad na ceny akcií.