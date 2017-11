Doplatky na léky čeká změna: od ledna se sníží limity

Důchodcům a dětem do 18 let se od nového roku sníží limity pro doplatky za léky. O vrácení peněz pacienti navíc nemusí zdravotní pojišťovny žádat. Ty je svým klientům budou vracet automaticky.

Seniorům od 65 let a dětem do 18 let se limit sníží na 1000 korun. U důchodců nad 70 let pak klesnou dokonce na 500 korun. Novelu zákona schválila vláda v červnu a v platnost vejde od nového roku.

Ministerstvo zdravotnictví novelou reagovalo na stížnosti seniorů, kteří si často nemohou dovolit doplácet za léky, které přitom nutně potřebují. Pokud výše doplatku překročí stanovenou hranici, peníze klientům pojišťovna vrátí automaticky složenkou nebo na účet.

Už v tuto chvíli pojišťovny vydají ročně desítky milionů korun za doplatky. V příštím roce se tato částka navíc ještě znásobí. Například zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra předpokládá, že svým klientům vrátí čtyři a půl krát více peněz než jim poslala zpět třeba v minulém roce. Celkem počítá se čtyřiceti sedmi miliony korun.

Peníze se budou vracet také mnohonásobně více pacientům. Zatímco loni mělo na vratku nárok 8 tisíc klientů této pojišťovny, předpokládá se, že příští rok to bude až 52 tisíc lidí.

Při vrácení doplatků za léky klienti pojišťoven však musí brát v potaz, že pojišťovny proplatí nejnižší částku, která se za lék se stejnou účinnou látkou doplácí. Pokud si tedy například pacient půjde vyzvednout lék na vysoký tlak, v dané lékárně nebude dostupný lék s nejnižším doplatkem a pacient si pořídí lék s vyšším doplatkem, pojišťovna mu proplatí pouze částku do výše nejnižšího doplatku.