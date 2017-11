ČEZ po výsledcích za 3Q17

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Finanční ředitel ČEZ u Martin Novák uvedl po výsledcích za 3Q17, že společnost by měl naplno benefitovat z dnešních vyšší cen elektřiny po r. 2021, kdy ještě nemá ČEZ prodány velké objemy. Z našeho pohledu dosáhne výsledkově ČEZ dna v tomto a příštím roce. V r. 2019 by se mělo hospodaření začít růst, díky růstu cen elektřiny zlepšit ( ČEZ má prodáno 57 % objemy elektřina pro r. 2019 a bude se zvyšovat průměrná realizovaná cena elektřiny ). ČEZ stále vyjednává o prodeji distribučních aktiv a malých obnovitelných zdrojů v Bulharsku a jasno by chtěl mít do konce roku. Nečekáme vliv na dnešní hospodaření.