Podaří se Babišovi sestavit vládu s důvěrou? Takhle to vidí strany.

Ani dva týdny po volbách není jasné, jak bude vypadat příští česká vláda. Do koalice s hnutím ANO Andreje Babiše se nikdo nehrne a politická vyjednávání tak budou pokračovat. Politici řekli svůj názor, kdy se podaří poskládat kabinet, který by důvěru většiny poslanců získal.

Andrej Babiš je přesvědčený, že jeho vítězné hnutí ANO má skvělý program. I proto se snaží zajistit menšinovou vládu a zároveň přesvědčit poslance a zástupce svým programem. Jenže zatím se mu to nedaří. A sestavení vlády je tak stále v nedohlednu.

"Zažili jsme i dobu, kdy to trvalo více jak půl roku. Situace momentálně není o moc jednodušší, může se to vléct, ale rozhodně by se to nemělo vléct čtyři roky," upozornil místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Místopředsedkyni ODS leží v žaludku hlavně tvrzení prezidenta Zemana, že by Babiše mohl nechat vládnout i bez důvěry Sněmovny. "Podle toho, co nám předvádí pan Babiš a pan prezident Zeman, bude mít menšinovou vládu bez podpory Poslanecké sněmovny a dokonce nám říkají, že by ta vláda mohla vydržet čtyři roky, což je naprosté ohýbání Ústavy a s tím nebudeme nikdy souhlasit a uděláme vše proto, aby to tak nebylo," prohlásila Alexandra Udženija.