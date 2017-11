IEA: Slunce bylo loni nejrychleji rostoucí zdroj nové elektřiny

Elektřina ze slunce byla loni z celosvětového měřítka nejrychleji rostoucím zdrojem nové energie. Poprvé překonala růst všech dalších forem výroby elektřiny, hlavně díky Číně, Indii a USA. Elektřina z obnovitelných zdrojů se pak podílela na nové kapacitě výroby elektřiny v loňském roce ze dvou třetin. Uvedla to ve své zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která současně zvýšila výhled růstu kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na příštích pět let.



Čistý přírůstek kapacity produkce z obnovitelných zdrojů, včetně výroby z vody, slunce, větru, vln, přílivu a bioenergie, činil rekordních 165 gigawattů (GW). Meziročně stoupl o šest procent. Kapacita solárních elektráren stoupla o 50 procent na více než 74 GW. Bylo to poprvé, kdy přírůstek kapacity solárních elektráren rostl rychleji než u jiných zdrojů a překročil čistý přírůstek u uhlí.



IEA očekává, že do roku 2022 kapacita produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů stoupne o více než 920 GW, tedy o 43 procent. Přispěje k tomu podpora nízkouhlíkové elektřiny a snížení nákladů na výstavbu solárních a větrných elektráren. Růst solárních elektráren má být vyšší než u dalších obnovitelných zdrojů.





Celková kapacita výroby z obnovitelných zdrojů by měla v roce 2022 činit 8169 terawatthodin (TWh), což bude odpovídat kombinované spotřebě elektřiny v Číně, Indii a Německu. Nejvíce k růstu kapacity přispěje Čína."Uhlí sice zůstane v roce 2022 největším zdrojem výroby elektřiny , obnovitelné zdroje se ale přiblíží. V roce 2016 byla výroba z obnovitelných zdrojů nižší o 34 procent než z uhlí , ale do roku 2022 se tato mezera sníží o polovinu na pouhých 17 procent," uvedla IEA ve zprávě.

(Zdroj: Reuters, ČTK, IEA)