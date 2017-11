Skupina automobilek chce vytvořit evropskou síť dobíjecích stanic, v ČR investuje hlavně ČEZ

Skupina převážně německých automobilek vytvořila společný podnik nazvaný IONITY, jehož cílem je vytvořit do roku 2020 po celé Evropě síť 400 rychlonabíjecích stanic pro elektrická auta. Členy podniku jsou BMW, Daimler, Ford Motor, Volkswagen a jeho značky Audi a Porsche, uvádí se v dnešním sdělení automobilek.

Obavy, zda elektrické vozy budou mít takový dojezd, aby byly schopny dosáhnout plánované destinace, brání v rozhodnutí některých řidičů přejít od tradičních vozů s benzinovým nebo naftovým pohonem k elektrickým. Zavedené značky se proto spojily při zavádění rychlonabíjecích stanic pro auta.

IONITY sídlí v Mnichově a prvních 20 dobíjecích stanic otevře v letošním roce v Německu, Norsku a Rakousku. Tyto stanice mají být od sebe vzdáleny 120 kilometrů a budou provozovány ve spolupráci s čerpacími stanicemi Tank & Rast, Circle K a OMV.

V příštím roce má být síť rozšířena o dalších 100 stanic. Každá by měla umožnit dobíjení několika vozů různých značek současně, informovala agentura Reuters.

Také v České republice je intenzivní budování dobíjecích stanic na páteřních komunikacích v a rozvoj systému plateb hlavním tématem při rozvoji elektromobility v České republice. Podpora elektromobilů a autonomních vozidel je navíc oficiálním směrem českého průmyslu. Vláda podepsala memorandum se zástupci autoprůmyslu. V dokumentu je 25 konkrétních opatření na podporu rozvoje e-mobility, autonomního řízení a digitalizace v ČR. Sdružení automobilového průmyslu se v něm zavazuje podporovat úsilí o rozvoj moderních a efektivních systémů alternativních pohonů včetně elektromobility, autonomního řízení a digitalizace. Memorandum konstatuje, že nástup trendů budoucnosti se neobejde bez rozsáhlých investic do výzkumu, vývoje, inovací a do podpory odpovídajícího přizpůsobení podmínek vzdělávacího systému.

Elektromobilita není jen tématem pro automobilový průmysl, zajímá i velké hráče v energetickém průmyslu. Například ČEZ se rozhodl vstoupit do tohoto odvětví tím, že začal budovat šíť dobíjecích stanic, která je pro energetiky přirozenou vstupní branou do světa elektromobility. Podle Tomáše Chmelíka, manažera Útvaru čistých technologií ČEZ, který má elektromobilitu v energetickém gigantu „pod palcem“, má ČEZ nyní celkem 71 stanic, z toho 27 „rychlých“. „Ty pomalé jsou v místech, kde lidé tráví víc času – například v nákupních centrech. Koncem letošního bychom rádi provozovali 40-45 veřejných rychlodobíjecích stanic. Tedy to znamená cca 15 přistavět, samozřejmě se pokusíme, aby to číslo bylo co nejvyšší. Více by jich mělo být postaveno v příštím roce i s ohledem na složitost zajišťování vhodných lokalit pro výstavbu,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Ekonomický deník Chmelík.

Development lokalit pro dobíjecí stanice je podle něj největší brzdou procesu výstavby – počíná potřebou dohody s majiteli pozemků, následně nastupuje zajištění potřebného výkonu, který zejména u rychlodobíjecích stanic není snadno k dispozici, dalšími faktory jsou potřebná povolení. Zejména výstavba na dálnicích se ukazuje jako komplikovaná a zdlouhavá právě z důvodu potřeby posilování elektrického příkonu a budování vlastních trafostanic, protože vysoké příkony pro rychlodobíjecí stanice vyžadují připojení na hladině vysokého napětí. Věříme ale, že se nám výstavbu podaří rozhýbat a že stanice na těch potřebných místech začnou přibývat.

Jiří Reichl, čtk

