Schillerová: EET letos přinese do státní pokladny přes 5 miliard

Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová odhaduje, že systém elektronické evidence tržeb přinese do konce roku do státní pokladny přes 5 miliard korun.

Více než 5 miliard korun by měla v letošním roce přinést elektronická evidence tržeb. Původně Ministerstvo financí ČR předpokládalo, že to bude něco přes 4,3 miliardy. „Za leden až září jsme zaznamenali přínos 3,2 miliardy korun. I přesto, že se snížilo DPH o 6% bodů na nealkoholické nápoje a stravovací provozy. Finanční správa navíc rozhodla, že stánkového prodeje se bude EET týkat, až v poslední fázi. Tam odhadujeme výpadek 0,5 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že nás čeká fiskálně nejsilnější období roku, což je dlouhodobě vysledováno, odhadujeme, že překonáme půl miliardy korun,“ řekla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová na druhém dnu XX. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí.

„K 2. listopadu bylo zaregistrováno 299 tisíc provozoven, autentizační údaje si vyzvedlo 181 tisíc poplatníků. Systém k tomuto datu přijal 3,34 miliard účtenek a celková suma přiznaných tržeb přesáhla 1,16 mld Kč,“ dodala Schillerová.

Podle ní by po zavedení všech čtyř fází EET mělo ročně do státní kasy „přitéct“ 18 miliard korun.

Podle statistik Ministerstva financí EET přineslo obcím od začátku roku 0.7 miliardy korun, za celý rok by to mělo být 1,1 miliardy. Po plném zavedení všech fází EET by to mělo být 3,6 miliardy ročně.

K 25. září bylo provedeno 62.015 kontrol, při kterých byly uděleny za 16 milionů korun a kontroloři nařídili uzavřít 8 provozoven. „Většinou to bylo z důvodu, že podnikatelé vůbec neměli EET. Po jeho pořízení pak byly znovuotevřeny 4 prodejny,“ doplnila Schillerová.

V souvislosti s EET MF ČR spustilo na začátku října Účtenkovou loterii, jejíž první losování bude v polovině listopadu. Podle Schillerové se do ní prozatím zapojilo 460 tisíc plně registrovaných uživatelů a zaregistrováno bylo 10 milionů účtenek. V každém losování se bude rozdávat 21.025 výher: peněžité výhry v hodnotě 1 milion korun, 300 tisíc, 200 tisíc, 100 tisíc, 20 x 20 tisíc, 1 000 x tisícovka, 20 tisíckrát stovka a jedna věcná výhra – automobil v hodnotě 400 tisíc korun. Předpokládá se, že většina zaregistrovaných účtenek bude zaregistrována přes mobilní aplikaci, jelikož ta umožňuje částečné automatizované vyplnění požadovaných údajů.

Jiří Reichl

Příspěvek Schillerová: EET letos přinese do státní pokladny přes 5 miliard pochází z Ekonomický deník