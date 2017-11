Ranní komentář: Trumpova daňová reforma

President Trump včera nominoval J. Powella do čela Fedu, ten by měl v případě schválení přebrat křeslo po J. Yellen v únoru. Zároveň byl představen daňový plán, který má za úkol snížit daně především pro korporace. Na první pohled by se zdálo, že by mělo jeho zveřejnění hnát akciové trhy v USA vzhůru. Jelikož se ale jednalo pouze o návrh, u kterého není jasné, zdali bude schválen a kdy, trhy na jeho zveřejnění zůstaly poměrně klidné. Indexy ukončily obchodní den smíšeně, kdy Nasdaq uzavřel dvě setiny v mínusu, index S&P 500 dvě setiny v plusu a Dow Jones připsal 0,35%.

Po uzavření amerického trhu reportoval výsledky Apple, který předčil očekávání se zisky přesahující 10 mld. dolarů. Akcie společnosti na to zareagovaly posílením o více než 3%. Naopak Tesla nadále prohlubovala ztráty a dostala se těsně pod hranici 300 dolarů za akcii.

V Evropě došlo ke zvýšení úrokových sazeb hned ve dvou státech, a to v České republice a Velké Británii, o 25bp. Zvýšení sazeb mělo pozitivní dopad na hlavní akciové tituly ve Velké Británii, které skončily na rozdíl od většiny Evropy v zelených číslech. Evropské trhy ztrácely především díky posílení eura vůči dolaru, které tlačí na exportní společnosti. Jednou z dobře naladěných společností byla na našem kontinentu bankovní skupina Credit Suisse, která připsala 4,4%. Důvodem růstu byly výsledky, kdy zisky společnosti překonaly očekávání.



Šimon Janů, analytik