Fed potvrdil cestu k prosincovém zvýšení úroků

Americká centrální banka včera utvrdila trhy v tom, že prosincové zvýšení úroků se blíží, když ve svém komentáři k zasedání FOMC uvedla, že hospodářská aktivita roste navzdory hurikánům solidním tempem. To byla asi největší změna proti zářijovému komentáři, kde se uvádělo, že ekonomika roste jen mírným tempem. Ostatní pasáže komentáře Fedu včetně zmínek o nízké jádrové inflaci zůstaly prakticky beze změny. Výstupy ze zasedání FOMC společně s velmi silnými daty (ISM v průmyslu a ADP z trhu práce) trh, ale i nás utvrzují v tom, že prosincové zvýšení oficiální sazby o 25 bazických bodů je na cestě a tento scénář nezmění ani eventuální nízká jádrová inflace za měsíc říjen.



Hlavní zprávou dne pro eurodolar bude nicméně odhalení kandidáta na nového šéfa Fedu ze strany amerického prezidenta Trumpa. Pokud jím opravdu bude současný viceprezident Rady guvernérů Fedu Jerome Powell, tak by to nemělo mít na trh velký vliv. Pokud však Trump jako kandidáta na muže číslo dvě Fedu oznámí jestřába Johna Taylora, taky by dolar mohl dále zpevnit.





Událostí dne pro hlavní devizové trhy by však dnes mělo být zasedání Bank of England. Ta by měla zvýšit základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů: Libra by po zvýšení úroků mohla ještě dále rozšířit své narůstající zisky, avšak pak již bude náchylná ke korekci.