Dnes zasedání FEDu. Sazby se ještě měnit nebudou, to až v prosinci

Dnes v 20h našeho času rozhodne americká centrální banka o sazbách. Změnu sazeb nečekáme, když si myslíme, že FED si bude chtít ještě počkat. Sazby ale s velkou pravděpodobností zvýší o 25 bodů na prosincovém zasedání.



Vývoj americké ekonomiky je příznivý. HDP roste velmi slušně (ve 3Q podle prvního odhadu o 2,3 % meziročně), míra nezaměstnanosti je 4,3 % a rizika jsou relativně nízká. Hlavní brzdou pro FED v jeho snaze normalizovat měnovou politiku (vrátit sazby na jejich „normálnější“ úrovně) je tak především nízká inflace, která klesla pod 2 %. Většina představitelů FOMC komunikuje, že inflační tlaky znovu zesílí a že dočasné zpomalení cenového růstu je dáno především necyklickými faktory. Souhlasíme.



Proto po prosincovém zvýšení sazeb čekáme další dvě zvýšení v příštím roce a 1-2 v roce 2019. Vyšší intenzitu v růstu sazeb nečekáme, protože ECB ponechala měnovou politiku uvolněnou a FED se tak bude chtít vyhnout možnému výraznějšímu posílení dolaru, k němuž by při vyšším zvyšování sazeb v USA došlo. Mimochodem, kurz dolaru k euru čekáme pro konec letošního roku na 1,17-1,18. V roce příštím bude kurz eura mírně posilovat a na konci roku by měl dosáhnout hladiny 1,20.



Volatilita ale bude vyšší spolu s tím, jak budou trhy vnímat komunikaci obou centrálních bank. To jsme vlastně viděli již po předminulém zasedání ECB, kde se kurz dostal dočasně nad 1,20, když část trhu špatně četla budoucí záměry ECB i FEDu.

