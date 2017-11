DOWER-D: Politická situace v Česku tuzemský trh moc neovlivní, sázejme raději na kvalitu akcií!

Ke středeční ranní glose nás inspirovaly úvahy v příspěvku "Warren Buffett’s favorite market metric suggests investors are ‘playing with fire’" na MarketWatch, viz facebook Dower-D. Aktuálně ještě můžeme být optimističtí, tak do přelomu roku, optimistická nálada ale nebude trvat věčně. Až orchestr dohraje, musíme mít připravený další postup. Bude vycházet především z firemních výsledků 2017 a výhledů na rok 2018. Kvalita bude mít přednost před účelovými spekulacemi.



Zatím z globálního "nekonečného" růstu a optimismu těží i některé tuzemské akciové tituly. Zdůrazněme ale dvě slůvka: zatím a některé. Jinak růst tuzemského akciového trhu až tak výrazný, jako například v USA, není. Mnozí tuzemští investoři se obávají, že se globální akciový růst v té síle v jaké se projevuje například právě v USA Praze vyhne. Ovšem až bude na pořadu dne korekce Praha se přidá v plné síle. Obavy jsou na místě, i když růstový potenciál mají některé tuzemské tituly opravdu vysoký, viz Unipetrol, graf 1, aktuálně ČEZ, graf 2, a možná se optimismus bude držet i O2 nebo CETV/CME.





Graf 1, Unipetrol, OS MACD a Bollingerova pásma k 31.10.2017

Graf 2, ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 31.10.2017

Do začátku nového roku očekáváme, pořád ještě, růst. Pokud se týká tuzemských akciových titulů mohly by být ovlivněny, i když jí až tak velkou sílu nepřikládáme, i aktuální domácí politickou situací. Ohrožen je možná jen ČEZ.

Důsledně však rozlišujme mezi politikou a politickými prohlášeními a gesty, viz úterní snaha TOP 09 paralyzovat práci nové poslanecké sněmovny. Nebylo by sice nic demokraticky příkladného umožnit vládě vládnout bez důvěry PS, ale akciový trh si umí představit dlouhodobější fungování vlády bez důvěry. Budou-li akciové společnosti na pražské burze vydělávat a generovat dividendy, tak proč by se měli investoři tuzemského akciového trhu bát a z boje utíkat, zvlášť když první reporty 3Q 2017 vyznívají pozitivně?



Vývoj v období do přelomu roků 2017/2018 bude, vedle firemních výsledcích a akciových výhledech, i o technických aspektech obchodování. Ty mějme na paměti také. Jimi se zabýváme v našem klientském servisu. Po novém roce už ale vstoupí do hry v plné síle kvalita a skutečná hodnota jednotlivých akcií. Postavená, samozřejmě, na výsledcích 2017 a výhledech 2018. Účelové spekulace ustoupí do pozadí.

DOWER-D