Británie do EU posílala loni pouze polovinu proklamovaného objemu plateb

Jedním z hesel, které loni bojovalo v kampani za vystoupení bylo prohlášení, že Británie každý týden do EU posílá 350 mil. GBP , které by měla raději posílat například do vlastního zdravotnictví. Ze statistik ONS nyní vyplývá, že toto tvrzení bylo zhruba dvojnásob nadsazené.Podle statistik ONS Británie do rozpočtu Eu v loňském roce přispěla v čistém vyjádření po odečtech prostředků plynoucích opačným směrem částkou 9,4 mld. GBP , což odpovídá cca 180 mil. GBP týdně.V průměru se britský příspěvek do unijního rozpočtu v letech 2012-16 pohyboval kolem 8,1 mld. GBP Bez započtení toků z EU Británie poslala loni 18,9 mld. GBP , což odpovídá cca 363 mil. GBP týdně. Z EU zpět do Británie ovšem připlulo cca 9,4 mld. GBP formou investic v rámci podpůrných fondů a vratek.