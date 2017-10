Libra nedočkavě vyhlíží zasedání Bank of England a posiluje

Data o amerických osobních příjmech a výdajích příliš nepřekvapila. Výdaje ale přece jen rostly o chlup rychleji, než se čekalo. Přibývají spekulace a kuloární zprávy, že příštím šéfem Fedu by měl být Jerome Powell, který v současnosti působí jako guvernér. Názorově je Powell řazen mezi umírněné holubice, čímž by oproti aktuálnímu vedení nedošlo k otočení kormidla jestřábím směrem. Euro sice nová data přibrzdila, ale za včerejšek i tak nabralo vůči dolaru mírné zisky.



Dnešek bude převážně ve znamení evropských dat, když eurozóna bude zveřejňovat výsledek HDP za 3. kvartál a říjnovou inflaci. Pokud se potvrdí náš a tržní odhad (2,3-2,4 %) pro meziroční růst ekonomiky, tak by to euro mohlo krátkodobě povzbudit.





Silnější je i britská libra - zjevně v naději vyhlíží čtvrteční zasedání Bank of Englad, od kterého se očekává zvýšení úrokových sazeb (o 25 bps).