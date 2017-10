Pražskou burzu opouští další emise (30.10.2017)

V úterý 31. října se po více než 4 letech definitivně uzavře na pražské burze smutná sága duálně obchodovaných akcií zahraniční „start up“ firmy. K tomu jen snad hned v úvodu dodat – konečně.

V červnu 2013 byla pražskou burzou rovnou na prestižní „prime trh“ přijata k obchodování emise akcií společnosti Borealis Exploration Limited (Borealis). Emise, která se v USA přitom dlouhodobě obchoduje pouze na OTC. Vstup do Prahy byl přitom pouze technickým listingem, když nedošlo například na sekundární nabídku akcií.

Analytik Jiří Zendulka tehdy ke vstupu emise mj. uvedl: „Že by pomohla pozvednout likviditu jistě čekat nemůžeme. Vždyť i na domovském trhu v USA se v posledních 3 měsících denně zobchodovalo v průměru zhruba 800 akcií. A že by se zahraniční akcionáři hrnuli do Prahy obchodovat s titulem v korunách, lze predikovat také jako málo pravděpodobné.“

Zahraniční akcionáři se do Prahy skutečně prodávat své akcie nehrnuli. Za téměř 4,5 roku se na pražské burze totiž neuskutečnil nakonec ani jediný obchod! Jiří Zendulka nyní dodává: Očekával jsem tehdy, že hlavní akcionáři z rodiny Coxů v Praze „pustí“ alespoň pár svých akcií do oběhu. Nestalo se tak, stejně jako zůstaly nenaplněny tehdejší plány ohledně byznysu společnosti. Žádný, z řady jinak zajímavých nápadů firmy, nebyl totiž dosud dotáhnut do komerčního provozu.“



Pohon pro parkování letadel

Již ve zmiňovaném roce 2013 byl ve firmě nejblíže ke komercializaci elektrický motor Chorus, resp. jeho využití pro pohon letadel při popojíždění, kterým se zaobírá dceřiná společnost WheelTug. Nápad, který může aerolinkám uspořit nemalé finanční prostředky, však dosud není využit v jediném letadle. Vzhledem k potřebě certifikace od Federálního úřadu pro letectví (FAA) se zdál být již tehdy zástupcem firmy Jiřím Váňou uváděný termín prvního komerčního použití produktu „do konce roku 2014“ jako hodně optimistický. Přitom teprve až letos v úvodu roku se FAA začala schvalovacím procesem zaobírat, když firma stále dělala úpravy a dlouho připravovala potřebnou dokumentaci. Navíc jak se i dříve plánovalo, nejprve jen pro jeden typ letadel – Boeingy řady 737. Nový termín uvedení do komerčního provozu tak WheelTug nyní prezentuje na „později v roce 2018“.

První praktická zkouška motoru WheelTug přitom proběhla již v červnu roku 2012 v Praze na Ruzyni.

Aerolinkám se elektrický systém WheelTug nicméně nadále líbí. V úvodu roku firma evidovala téměř tisíc předobjednávek od 22 leteckých společností. Uskutečnění vizí firmy z roku 2013, že do roku 2020 bude více než 20 tisíc letadel v civilním letectví požadovat nebo již využívat WheelTug, se tak ale stále zdá spíše jen science fiction.