Lákají Vás investice do obnovitelné energie? Toto byste měli vědět

Navýšení podílu obnovitelné energie na 20 % celkové spotřeby v EU, na 30 % celkové spotřeby v Číně, totální přechod na obnovitelné zdroje v Německu, Dánsku, Švédsku. Ambiciózní plány na změny v energetickém mixu neznají hranic a může se zdát, že nikdy nebyla vhodnější doba k investicím do obnovitelných zdrojů, které jsou i v České republice dostupné pro drobné investory. Tento typ investic má však několik důležitých „ale“

Investice do výrobců dílů či provozovatelů samotných zařízení?

Ani provozovatelé elektráren nemají na růžích ustláno

Náklady na výrobu elektřiny jsou stále vyšší než u „konvenčních“ zdrojů

Jejich „obliba“ v EU klesá

Je nutné si uvědomit, že součástí portfolií podílových fondů či investičních certifikátů nejsou jen výrobci elektřiny , ale také výrobci fotovoltaických panelů, větrných turbín apod. Tyto společnosti pak nezažívají jednoduché období, drtí je totiž konkurence z Číny (viz příklad společností SolarWorld AG, Suniva, Surrey apod.).Provozovatelé zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů jsou často silně závislí na státu, resp. garancích výkupu elektřiny za určitou cenu, daňových prázdninách či dotacích na výstavbu elektráren. Jenže, ochota dotovat obnovitelné zdroje energie klesá. Ať už jde o spojené státy (snížení z 0,88 USD / kWh na 0,07 USD /kWh), Dánsko (ohlášení úplného ukončení podpory nově instalovaných zařízení), Velkou Británii (zkrácení doby garance výkupu z 20 let na 15 let a snížení výše podpory o 3 %) či Itálii (snížení objemu dotací , zdanění elektřiny vyráběné pro vlastní spotřebu). V rámci Evropy existuje výrazná podpora bez ohledu na cenu snad jen v Německu, i zde jsou přitom schopny bez dotací přežít jen větrné parky umístěné na moři. Polovina z 400 oslovených společností provozujících zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v USA uvedlo, že návratnost jejich investic do obnovitelných zdrojů činí 1 % - 9 %%, pouze 80 z těchto společností pak dosahuje návratnosti investic 15 %.Náklady na 1 kWh vyrobenou z obnovitelných zdrojů sice dramaticky klesají, jejich výše se však stále nachází nad náklady, za které jsou schopny fungovat elektrárny na zemní plyn či jaderné elektrárny. Konkrétně ve výše zmíněném Německu zvyšují obnovitelné zdroje energií účet za elektřinu čtyřčlenné domácnosti o cca 250 eur ročně.Měřeno objeme nových investic , zdroje obnovitelných energií zažívaly v EU největší podporu v letech 2009-2011. V prostředí nevýrazného ekonomického růstu působily na voliče jako červený hadr informace o rostoucím objemu podpory obnovitelných zdrojů, rostoucích cen elektrické energie právě v souvislosti s obnovitelnými zdroji či zprávy o tom, ztrátu kolika pracovních míst znamená 1 MWh instalovaného výkonu.