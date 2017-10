Když se umělá investiční inteligence ukáže být umělou ignorancí

Roboti mohou být velkou příležitostí i hrozbou. S trochou fantazie je jednoduché si představit, že v budoucnu za nás budou dělat většinu nudné práce a na nás zbude jen ta kreativní, našeho ducha velebící. Zrovna tak se ale už celá desetiletí, či století bojíme, že nám stroje vezmou práci, těžit z nich budou jen ti nejbohatší a zbytek bude přežívat na sociálních dávkách. Podobně bipolární můžeme být i v úvahách o vlivu robotů na akciové a kapitálové trhy. Reálný vývoj nám asi ještě nějaký čas rozuzlení neposkytne, občas se ale objeví nějaká příhoda a událost, která něco napoví, či alespoň pobaví.



Já sám jsem v této oblasti optimistou – možná budeme škobrtat, ale věřím, že se posouváme směrem k onomu rozdělení práce na únavnou-robotickou a kreativní-lidskou. Následující příběh ale bude asi spíše příkladem onoho škobrtnutí. Točí se kolem německé společnosti Kuka, která se specializuje na automatizaci a robotizaci výroby. Takových jistě najdeme mnohem více, ale tato je v něčem hodně výjimečná.



Jak poukazují na Bloomberg Gadfly, ETF jménem Global X Robotics & Artificial Intelligence (zkratka BOTZ) masivně nakupuje akcie této firmy. Fond si letos připisuje hezkých 56 %, přispívají k tomu všechny jeho hlavní investice a zejména Kuka, která si připisuje 170 %. Na tom všem by stále nemuselo být nic podivného, ale pohled se mění ve chvíli, kdy zjistíme, že Kuka má jen velmi malý objem akcií na trhu. Čínská Midea totiž vlastní celých 95 % akcií a norský investiční státní fond má další 2 %. První z následujících dvou grafů ukazuje výjimečnou návratnost, kterou letos svým akcionářům generuje BOTZ:

Druhý graf ukazuje, jak se v posledních měsících prudce navýšil podíl BOTZu ve společnosti Kuka:

Vrcholem celého příběhu je, že BOTZ sám o sobě funguje na robotickém principu a drží se předem daných algoritmů. Proto je levný a atraktivní a proto své portfolio rebalancuje jen jednou za rok. Jenže nyní je BOTZ pro akcie Kuky v podstatě sám o sobě akciovým trhem. Kdyby šlo o aktivní přístup, mohli bychom spekulovat třeba o tom, že jde o sázku na odkup akcií Kuky majoritním vlastníkem. Nebo bychom hovořili o růstových příležitostech. Jenže o tom zde lze hovořit jen těžko. Investiční robot tu prostě kupuje akcie robotické firmy s velmi omezenou nabídkou, cena roste a s tím i návratnost ETF robota.



Kuka je malou společností, jejíž zisky postupně rostou na 87 milionů eur ve fiskálním roce 2015 a 2016, ale její provozní tok hotovosti klesl z 221 milionů eur roku 2013 na mínus 10 milionů v roce 2016 (značně rozházený je zejména pracovní kapitál). Své investice do provozu firma až do minulého roku hravě financuje z vnitřních zdrojů. Z pohledu na letošní čtvrtletní výsledky se zdá, že Kuka by dál mohla zajímavě růst, ale jak bylo uvedeno výše, BOTZ se fundamentu nevěnuje. Jeho motivace k současným nákupům je tak nejasná, jejich výsledek je naopak zřejmý – viz následující graf s cenou akcie Kuky:

Zdroj: Financial Times



Často se hovoří u umělé inteligenci – artificial intelligence AI (někdy je mylně zaměňována za umělé vědomí, což je ovšem něco úplně jiného a pro nás jako tvůrce nedosažitelného). Výše uvedené je jedním z varování, abychom si dali pozor na to, co bych nazval „artificial ignorance“. Anglická zkratka pro tuto umělou ignoranci je stejná, ale důsledky této druhé AI jsou úplně jiné. Na trhu jimi může být například bezduché nafukování a praskání bublin, které nemá s jeho efektivním fungováním a cenotvorbou co dělat.