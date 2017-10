Výnosy čínských vládních dluhopisů mohou růst ke 4% a výše

Podle expertů by ceny čínských vládních dluhopisů mohly dále klesat kvůli snahám tamní vlády bojovat proti přílišnému růstu půjček . Výnosy jdou vůči cenám v opačném gardu a mohly by tedy dále růst. U čínských 10letých dluhopisů výnosy v posledních 5 měsících rostou (ceny klesají) směrem k 3,8%. Podle analytiků by mohly výnosy brzy růst směrem ke 4% a dále.Oslabování čínských dluhopisů (růst výnosů) se minulý týden zintenzivnil poté, co šéf tamní centrální banky vystoupil se slovní intervencí proti pokračujícímu růstu poskytování úvěrů s tím, že očekávání ekonomického růstu aktuálně druhé největší ekonomiky světa jsou příliš vysoká. Toto vyjádření šlo proti narůstajícímu přesvědčení, že čínská ekonomika nebude klesat takovým tempem, jak se očekávalo.