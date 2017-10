Rusko hrozí zvýšením produkce ropy o 3,5-4 mbd, pokud nebude nová dohoda

Ruský ministr energetiky A. Novak řekl, že Rusko zvýší v roce 2018 těžbu ropy o 3,5-4 mil. tun, pokud nebude prodloužena dohoda o omezování produkce. Jde o celkem logický tah se snahou o zvýšení tlaku na významné země OPEC, aby se domluvily na nové dohodě. Stávající dohoda o omezení těžby byla podepsána loni v listopadu a platí do března 2018 (včetně). Rusko se snaží najít shodu s OPECem o nějaké formě jejího prodloužení. Oficiálně se to bude diskutovat na listopadovém zasedání OPECu ve Vídni, nicméně země se snaží co nejvíce předjednat už v těchto týdnech.