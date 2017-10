Babiš nepůjde na schůzku s Piráty. Doporučil jim, ať se naučí chovat

Hnutí ANO se ve středu sejde s Piráty. U schůzky ale bude chybět předseda vítězného hnutí. Za ANO budou vyjednávat kandidát na předsedu Sněmovny Radek Vondráček a jeden z místopředsedů hnutí, primátor Brna Petr Vokřál. Babiš Pirátům doporučil, aby absolvovali kurz společenského chování.

Že na domluvené schůzce nebude Andrej Babiš, prozradil po jednání s ODS předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Pan Babiš se té schůzky nebude účastnit, asi nebyla úplně šťastná naše komunikace přes SMSky, která to jednání zdržela," prozradil Bartoš.

Ten předpokládá, že se s Babišem setká při dalším kole vyjednávání. Proč se Babiš schůzky rozhodl nezúčastnit, ale Bartoš ve středu po poledni nevěděl, protože s předsedou hnutí ANO nemluvil.

Podle Babiše za to mohou předchozí prohlášení představitelů Pirátů o tom, že nebudou ve vládě s Babišem a Jaroslavem Faltýnem, kteří jsou trestně stíhaní.

"Pan Michálek (místopředseda Pirátů a předseda poslaneckého klubu strany, pozn. red.) říká, že máme být ve vězení. Nechceme jim dělat stres, a tak jsme nominovali pana Vokřála a Vondráčka," řekl Babiš pro Novinky.cz.

"Jejich chování... myslím, že by měli absolvovat kurz společenského chování a naučit se chovat. Možná by mohli začít od mateřské školky. Já už jsem dost starej na to, aby se mnou takhle někdo komunikoval. Pan Michálek, který říká, že mám být ve vězení," dodal rozčíleně Babiš.

Michálek v jednom z předešlých rozhovorů prohlásil, že si dovede představit spolupráci s hnutím ANO jen tehdy, když budou Faltýnek a Babiš ve vězení. Oba čelí obvinění z dotačního podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

Hnutí ANO volby vyhrálo se ziskem téměř 30 %. Ve Sněmovně bude mít 78 mandátů. Zatím se ale Babišovi nedaří najít koaličního partnera. S Piráty, kteří s necelými 11 % získali 22 mandátů a skončili třetí, by ale většinu neměl. Ve dvousetčlenné komoře by mělo ANO s Piráty přesně 100 mandátů.