Jak si správně objednat překlad textu?

Mnoho klientů si myslí, že objednat překlad jen znamená zaslat požadovaný dokument do překladatelské agentury. Není tomu úplně tak.

Pokud chcete, u jakékoli překladatelské agentury urychlit proces zpracování svého překladu, počítejte s následujícími informacemi.

Chci si objednat překlad – jaké informace ode mne budou chtít?

CHCETE OBJEDNAT PŘEKLAD

Pokud si chcete objednat překlad, agentura pro vás připraví kalkulaci, na základě níž se následně můžete rozhodnout, zda překlad závazně objednáte. Aby celá komunikace a příprava kalkulace proběhla hladce, každá agentura od vás bude potřebovat následující informace:

Typ překladu – stačí vám běžný překlad nebo potřebujete ověřený překlad s razítkem? Většina překladatelských agentur umí zajistit obě varianty, ovšem již při zpracování kalkulace potřebují vědět, zda se bude jednat o běžný nebo ověřený překlad, protože tyto dva typy se výrazně liší při zpracování. Běžný překlad se obvykle zasílá e-mailem, k úředně ověřenému překladu agentura potřebuje originál, se kterým se překlad bude svazovat, proto se ve většině případů překlad předává osobně přímo na pobočce agentury (po domluvě je možné zaslat poštou či kurýrem).

Jazyková kombinaci překladu – uveďte do jakého jazyka nebo jazyků chcete překlad připravit, např. překlad z češtiny do angličtiny. Bez této informace vám nikdo nepomůže – a přesto právě tuto informaci mnoho klientů opomíjí, snad proto, že jím to přijde „přeci jasné“, že to je do angličtiny/němčiny/francouzštiny. Agentuře to jasné není.

Soubor k překladu – pokud již máte k dispozici soubor, který chcete přeložit, připojte ho k vaší žádosti o kalkulaci a agentura vám v kalkulaci stanoví jeho rozsah a výslednou cenu. Ideální je zasílat soubory v editovatelných formátech, ve kterých mohou překladatelé výchozí text přepisovat překladem, a přitom zachovat grafickou podobu textu. Pokud nemáte jinou podobu než PDF, agentura se pokusí předloze co nejvíce přiblížit.

Termín dodání – napište, kdy potřebujete mít překlad hotový. Většina kvalitních překladatelských agentur je velmi flexibilní a ve většině případů jsou schopni přizpůsobit se vašemu požadavku a neúčtovat si přitom poplatky za expresní dodání.

Účel překladu – doplňte svou poptávku o informaci, k čemu budete daný text používat. V případě textů určených ke zveřejnění či k tisku doporučujeme provedení předtiskové korektury druhým rodilým mluvčím.

Objednatel – nezapomeňte uvést, kdo je objednatelem překladu a v případě, že požadujete platbu na fakturu také vaše fakturační údaje.

Terminologie – jestliže posíláte technický text, každá agentura bude ráda za případné terminologické slovníčky (pokud je máte v rámci firmy zpracované) nebo jiné referenční materiály, které mohou být překladatelům nápomocny při orientaci v dané problematice. Užitečná je také možnost konzultace terminologie s vaším firemním odborníkem na danou problematiku.

Ať už si vyberete Slůně nebo jakoukoli jinou překladatelskou agenturu, přeje Vám dobré pořízení.