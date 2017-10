Wall Street Closing Bell & výhled na 25. 10. 17

V úterý americké trhy opět posilovaly, přičemž nejvíce se dařilo indexu Dow Jones , který přidával sedm desetin procenta. Dow Jonesu, který dnes opět posouval historická maxima, dopomohl k růstu povýsledkové růsty velkých společností jako 3M (+7 %), Caterpillar (+5 %), nebo General Motors (+3 %). V návaznosti na zmíněné růsty si nejlépe vedl sektor průmyslového zboží se ziskem necelého procenta. Naproti tomu sektor farmacií ztrácel osm desetin procenta po poklesech Biogen, nebo Johnson &

Johnson. Dále si slušně vedl sektor financí, který je pod vlivem očekávání daňové reformy, o které by dle dnešních slov předsedy sněmovny reprezentantů, mělo být hlasováno do Dne díkůvzdání, tedy do 23.11.





Dařilo se také ropě, která si připisovala procentní zisk k ceně 52,4 USD za barel po komentářích Saúdské Arábie, že poptávka po ropě by měla dlouhodobě růst i přes podporu alternativních zdrojů energie . Indexy PMI překonaly očekávání, index výrobní aktivity richmondského FEDu za očekáváním zaostal. Zlato mírně ztrácelo díky všeobecnému mírnému optimismu k ceně 1278 USD za unci. Dnes po uzavření trhu zveřejní výsledky hospodaření mimo jiné společnosti Visa , AT & T, zítra pak Boeing, General Dynamics Coca Cola , Northrop, řada producentů zlata a další. I zítřek se tak ponese v duchu nálady po zveřejnění kvartálních čísel velkých společností. Zítra bude zveřejněn vývoj počtu objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, počtu žádostí o hypotéky a prodeje nových domů.