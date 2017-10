Varovná kombinace: Američané chodí do důchodu později a dožívají se menšího věku

Podle dostupných statistik Society of Actuaries Američané v poslední době odchází do důchodu stále později, ale jejich délka dožití se neprodlužuje, ale naopak zkracuje. Tato kombinace naznačuje, že Američané mají před sebou kratší a méně kvalitní důchod oproti svým rodičům.Očištěná míra úmrtnosti se v USA se v roce 2015 meziročně zvýšila o 1,2% a rostla vůbec poprvé od roku 2005 a teprve podruhé od roku 1980 překonala hranici 1%.Odchodový věk pro důchod se posunuje od 65 let v roce 2002 směrem k 67 v roce 2027. Téměř každý třetí Američan ve věku 65-69 let stále ještě pracuje, stejně tak jako každý pátý v kategorii nad 70 let.Zároveň stoupá počet zdravotních komplikací u obyvatel nad 50 let věku oproti stavu před 10-15 lety.Při současném věku odchodu do důchodu na úrovni 66 let čtvrtina Američanů ve věku 58-60 let hodnotí svůj zdravotní stav jako špatný případně přijatelný. To je o 2,6 procentního bodu vyšší údaj než u Američanů, kteří mohli v minulosti odcházet do důchodu už v 65 letech.Obecně se zhoršují schopnosti aktivně se o sebe postarat a také kognitivní schopnosti, které se zhoršují rapidnějším tempem.Aktuálně 65letí Američané mohou kalkulovat své dožití do 85,6 let, Američanky pak do 87,6 let. Oproti posledním kalkulacím se tyto odhady snížily v průměru o 0,2 roku.