Čína chce narušit hegemonii dolaru zavedením vlastního ropného benchmarku

Čína má ambici učinit maximum pro narušení dosavadní dolarové dominance a zdá se, že tento rok by v tomto ohledu mohla udělat velký krok kupředu. Oním krokem je plán přijít s vlastním ropným kontraktem, který se vypořádával v juanech. Pokud by se nový kontrakt mezi obchodníky ujal, mohl by významnou měrou přispět ke splnění výše naznačeného cíle.Čína je největším světovým dovozcem ropy a proto považuje Peking zavedení nového kontrakt denominovaného v juanech za logický a smysluplný. Zároveň není Čína jedinou zemí, která se snaží vymanit z dolarového vlivu a snížit rizika svázaná s takovou provázaností. Řeč je především o Rusku, které je pro změnu zase největším světovým exportérem ropy Technicky by chtěla Čína otevřít zlatem krytý nový futures kontrakt v Šanghaji.Slabinou plánu je podle analytiků především často a všemi zmiňovaná přílišná role státu a systém strany desítky let fungující dolarové kontrakty a jejich obří likvidity, jež bude velmi obtížně narušitelný. Trhy se budou každopádně obávat o nezávislost nově vytvořeného kontraktu respektive se budou obávat rizika státních zásahů do jeho tržní tvorby.Podle analytiků by důvěryhodnosti plánovaného nové kontraktu výrazně pomohlo, kdyby Čína dotlačila své největší ropné společnosti na světové akciové trhy.Část analytiků ve svých hodnoceních považuje plán na nový kontrakt za logický a tím pádem také za životaschopný.