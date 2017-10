Aktuální příležitost na EUR/USD (24.10.2017)

Euro vytvořilo potenciální obratovou formaci, která může předznamenávat celkové otočení trendu zpět ke klesajícímu.

V minulém newsletteru jsme zmiňovali důležitost cenové úrovně 1,18800, kde by cena mohla utvořit formaci hlavy a ramen. Na této ceně se pár skutečně velmi přesně otočil. Formace ještě není potvrzena, jelikož pár se neprotl linii 1,17000, ale potenciál je zde zřejmý.

V tuto chvíli předpokládáme, že pár směřuje níže a dokud se nedostane stabilně nad 1,18800, náš předpoklad trvá a může nás zavést až k mnohem nižším cenám.

Při potvrzení otočení a poklesu je hlavní překážkou úroveň 1,14700, kde se nachází bývalá horní hrana dlouhodobého cenového rozpětí. Pokud se dostaneme zpět do tohoto rozpětí, lze celý výlet mimo něj brát jako velký falešný průraz a trh by na to měl patřičně reagovat nabráním momenta směrem k ještě nižším hladinám.

V opačném případě, že se cena otočí a vystoupá stabilně nad 1,18800, bude jejím primárním cílem dříve zmiňovaná úroveň 1,23000.

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.

Hlavní úrovně podpory: 1,17000, 1,15500 1,14700, 1,13500

Hlavní úrovně odporu: 1,18800, 1,19000, 1,23000

Forex Edge je investiční newsletter zaměřující se na obchodování měnových párů. Cílem vzdělávacího cyklu Forex Edge je přiblížit traderům praktické principy při analýze měnových párů a poukázat na potenciálně zajímavé příležitosti k obchodování. Každé dva týdny jsou představeny analýzy dvou vybraných měnových párů s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu.

Strategie vychází především z technické analýzy grafů a v případě potřeby bere v úvahu i fundamentální stránku. Vždy je nejprve určen hlavní trend a kontext na základě širšího časového rámce, který poté doplní pohled na aktuální nastavení s horizontem na další cca 2-3 týdny.

Newsletter Forex Edge je informační materiál vytvořený za účelem vzdělávání v oblasti analýzy a obchodování měnových párů a nikdy by neměl být považován za profesionální investiční poradenství. Každý investor by měl provádět investiční rozhodnutí na základě vlastního nejlepšího uvážení po zohlednění dalších informačních zdrojů, obchodních zkušeností a finančních možností.