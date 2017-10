O2 ČR (Držet, 12m cíl = 270 CZK) - Lepší než očekávané výsledky hospodaření posílají akcie výše

Výsledky hospodaření O2 Czech Republic za třetí kvartál letošního roku celkově předčily tržní i naše očekávání. Na úrovni tržeb společnost reportovala mírný meziroční pokles o necelé jedno procento. Největší dopad do hospodaření firmy mělo ve třetím čtvrtletí zrušení roamingových poplatků, ke kterému došlo v polovině června. To se projevilo i na poklesu EBITDA. V rámci segmentového rozdělení byl pro nás největším překvapením vývoj českého mobilního segmentu.

Hlavní trendy: (1) Konsolidované tržby dosáhly 9,43 mld. CZK, čímž oproti loňskému třetímu čtvrtletí klesly o 0,9 %. V rámci segmentů se nejrychlejší dynamikou pyšnily české mobilní sítě, prostřednictvím kterých O2 CR utržilo o 3,4 % více než vloni a tržby převýšily 5 mld. CZK. Negativní vliv nižších výnosů z roamingu byl kompenzován rostoucí kvalitou zákaznické báze, vyšší útratou za datové služby a pozitivním vlivem výnosů z finančních služeb. Tržby na Slovensku se zvýšily o 2,2 % na 1,8 mld. CZK. Rostoucí podíl smluvních zákazníků při zvyšující se celkové klientské základně se zkvalitňováním přenosových sítí a rostoucím zájmem o portfolio chytrých telefonů se nejvíce podílí na tomto vývoji. Naopak byly negativně ovlivněny sílící korunou vůči euru. Tržby v segmentu pevných linek dosáhly bezmála 2,7 mld. CZK, což znamená meziroční pokles o téměř 10 %. Pozitivně se vyvíjejí tržby z O2TV, ty však jsou nedostatečné k tomu, aby kompenzovaly nižší výnosy z tradičních hlasových služeb a pokračující pokles výnosů z datových služeb. (2) EBITDA marže dosáhla 28,8 %, což znamená pokles o 0,7 pb v porovnání s loňským třetím kvartálem. (3) Celkové provozní náklady dosáhly vesměs v souladu s naším očekáváním loňské úrovně ve výši 6,8 mld. CZK. V číslech je nadále patrný pozitivní vliv insourcingu 1000 zaměstnanců call center a franšízových prodejen v roce 2016. Díky tomu poklesly provize, náklady na IT a náklady na externí call centra. Na druhou stranu kvůli vyššímu počtu zaměstnanců došlo ke zvýšení osobních nákladů o 7,3 %. Kromě toho se v nákladech negativně projevil růst roamingových poplatků, které musí společnost platit velkoobchodním zahraničním partnerům za využití roamingových služeb svých zákazníků v zahraničí. (4) Investice společnosti v prvních 9 měsících dosáhly 3,0 mld. CZK oproti loňským 3,1 mld. CZK. Kromě jednorázových položek, jako byla obnova kmitočtové licence v pásmu 450 MHz nebo prodloužení licenční smlouvy za užívání značky O2, byly hlavními oblastmi investice související s transformací IT a investice do mobilní core sítě. (5) Čistý dluh ke konci září 2017 dosáhl 6,4 mld. CZK a jeho poměr vůči EBITDA představoval 0,62násobek (0,72 ve Q2 17). Na vývoji se pozitivně podepsal pokles čistých peněžních toků z investiční činnosti související s platbou za kmitočtové licence v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz v České republice v roce 2016.

Dopad na předpovědi: Společnost výhled na letošní rok nezmínila a nijak nekomentovala. Na ziskovost bude nadále nepříznivě dopadat zrušení roamingových poplatků, na druhou stranu však očekáváme pokračující pozitivní vývoj zákaznické báze, vyšších útrat za datové služby a rostoucích výnosů z finančních služeb. Výsledky nás velmi mile překvapili na úrovni provozního a čistého zisku. V poslední prognóze jsme očekávali jejich jednoprocentní pokles za celý rok. Výsledky za třetí čtvrtletí dávají šanci, že nakonec by O2 mohlo zaznamenat oproti loňskému roku mírný nárůst.

Dopad na cenu akcií a doporučení: Lepší než očekávané výsledky hospodaření poslaly akcie společnosti dopoledne vzhůru o necelá čtyři procenta, a to směrem k naší cílové ceně. Přes dnešní údaje si však nemyslíme, že by v současnosti měla akcie potenciál k dalšímu výraznému růstu. Nadále doporučujeme akcie O2 Czech Republic Držet.

Rizika: Za největší riziko považujeme přísnější regulaci. Dalším je i výrazné posílení české koruny vůči euru, které by se promítlo na nižších tržbách ze slovenského mobilního segmentu vyjádřených v českých korunách. Příchod čtvrtého operátora by mohl tlačit na marže společnosti.

Očekávané události: Konferenční hovor managementu O2 s analytiky začíná dnes v 11h SEČ. Výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál by mohly být oznámeny na konci ledna příštího roku.