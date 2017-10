Investice vrací úder, CZK do konce roku k 25 za euro

Česká ekonomika zrychluje: Česká ekonomika vstoupila do fáze pozdní expanze a její ekonomický růst zrychluje. Letos by měl dosáhnout druhé nejrychlejší dynamiky za posledních deset let. Příští rok sice mírně zpomalí, ale zejména investiční boom ho stále udrží na velmi slušných úrovních.

Mzdy porostou, to se projeví i v cenách: Pracovní síla chybí čím dál víc, což se konečně projevuje v silném mzdovém růstu. Ten tlačí do inflace, která by se i v roce 2018 měla držet blízko dvouprocentního cíle.

ČNB co čtvrtletí zvedne sazby: Věříme, že ČNB nebude slepě sledovat svou prognózu a využije současného oživení k návratu sazeb k neutrální úrovni. Do konce příštího roku očekáváme jedno zvýšení sazeb každé čtvrtletí.

Koruna bude pokračovat v dlouhodobě posilujícím trendu: Do konce roku 2018 by se kurz měl dostat pod hladinu 25 CZK/EUR. Bude pokračovat normalizace na forwardovém trhu.

Růst spotřeby a investic vlády: V příštím roce by měla česká ekonomika zažít další fiskální stimulus, když rozpočet centrální vlády počítá s deficitem 50 mld. CZK. Rizikem je dokonce ještě hlubší schodek. Výnosy dluhopisů a sazby IRS by měly v roce 2018 pokračovat v růstu.