7 dní s korunou - volby, hrozba rozpočtového provizoria, ECB, Fed

Hrozba rozpočtového provizoria

Česká koruna se dnes odpoledne pohybuje kolem úrovně EUR/CZK 25,64 a oproti začátku minulého týdne posílila z úrovně EUR/CZK 25,76. Vůči dolaru se koruna obchoduje poblíž hladiny USD/CZK 21,84 a ve srovnání s předchozím týdnem koruna mírně oslabila.

O víkendu proběhly tuzemské volby do poslanecké sněmovny a seznam stran, které překročily pětiprocentní hranici je nejdelší v novodobé historii země. Výsledek doposud neměl žádný výrazný dopad na trhy, čímž se jen potvrzuje dlouhodobá odolnost koruny vůči politickému dění. Doposud největší vliv výsledku voleb na kurz koruny proběhl v roce 2006, kdy už rozdělení mandátů ve sněmovně ukázalo volební remízu a zablokování procesu vytvoření nové vlády. Tehdy kurz koruny vůči euru oslabil bezprostředně po vyhlášení výsledů přibližně jen o jeden desetník. Z našeho pohledu je největším rizikem protahujících se povolebních vyjednávání neschválení státního rozpočtu pro rok 2018. Návrh rozpočtu prozatím schválila jen vláda a parlamentu zbývá čas do konce tohoto roku, přičemž nová poslanecká sněmovna se sejde poprvé až koncem listopadu. V případě neschválení by se výdaje státu v režimu rozpočtového provizoria musely řídit podle rozpočtu z předešlého roku a současně jsou omezeny investice včetně čerpání evropských dotací.

Ve čtvrtek tohoto týdne proběhne měnověpolitické jednání ECB. Trh očekává, že bude oznámeno snížení objemu měsíčních nákupů finančních aktiv ze současných 60 mld. na 40 mld. eur za měsíc s platností od začátku příštího roku do června nebo až do září 2018. Současná situace však nabízí mnohem více scénářů, než s čím počítá názor trhu. Poslední statistika míry spotřebitelské inflace v eurozóně byla mírně pod očekáváním trhu a i ostatní statistiky nemluví jednoznačně pro jasné rozhodnutí bankovní rady. Nelze tak očekávat, že konec kvantitativního uvolňování v eurozóně bude mít stejný průběh jako v USA. Šéf bankovní rady M. Draghi v září řekl, že si chce rada ponechat určitou míru flexibility při budoucích rozhodovaní. Pravděpodobně bude rozhodnuto o snížení objemu měsíčních nákupů s platností od ledna, ale nejistotou je konkrétní objem a hlavně délka ukončovacího období. Čím razantnější redukce objemu bude oznámena, tím déle by mohl celý proces ukončení trvat. Nicméně ECB brzy bude donucena ukončit celý program nákupů finančních aktiv jednoduše proto, že na trhu dochází státní dluhopisy, které by mohla ještě nakupovat. Jedním z pravidel ECB je nedržet více než 33 % státního dluhu jedné země. V případě Německa by k této hranici centrální banka mohla dospět už na jaře příštího roku a u dalších zemí ve zbytku roku 2018. To by již zmiňovanou flexibilitu výrazně omezilo.

V nejbližších dnech by mohlo být rozhodnuto o budoucím šéfovi Fedu. Současná šéfka může být zvolena prezidentem D. Trumpem i pro druhý mandát, ale podle posledních vyjádření, v užším výběru kandidátů je až pět osobností. Dalšími možnými kandidáty jsou ekonom J. Taylor, současný člen bankovní rady J. Powell, šéf ekonomických poradců prezidenta G. Cohn a bývalý člen bankovní rady K. Warsh. Nicméně prezidentovo rozhodnutí musí být ještě potvrzeno senátem.





Autor: František Táborský, analytik, 234 405 685





Editor: Jakub Červenka, analytik







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.