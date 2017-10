Bezpečné investiční přístavy? Lepší může být nákup ropy

Jaká katastrofa by mohla v současné době trhy postihnout? Podle hlavního ekonoma banky Natixis Patricka Artuse jsou evidentními kandidáty recese v USA, finanční krize v Číně, dluhová krize v eurozóně či vlna protekcionismu. Podobné události by vedly k propadu cen akcií a růstu rizikových prémií na některých dluhopisových trzích. Ekonom ovšem tvrdí, že pravděpodobnost těchto krizí je nyní poměrně malá. Co je tedy reálnou hrozbou?



Uvažovat bychom mohli i o geopolitické krizi a v této souvislosti se nabízí zejména Severní Korea a Blízký východ. K tomu můžeme podle Artuse přidat volební vítězství nějaké populistické strany v některé z velkých evropských zemí. Tedy například v Itálii v roce 2018. Možností je i politická krize vyvolaná například katalánskými snahami o dosažení nezávislosti. Je možné se proti podobným scénářům investičně zajistit?





Za bezpečné přístavy, které mohou být investory v kritických situacích využívány jako ochrana před rizikem, jsou obvykle považovány německé a americké vládní obligace. K nim se přidává švýcarský frank zlato a někdy i ropa . Natixis analyzoval korelaci mezi vývojem zmíněných aktiv na straně jedné a mezi vývojem jím sestavovaného indexu rizika na straně druhé. Výsledky shrnuje následující tabulka:

Z tabulky je zřejmé, že změny rizika na světových trzích nevykazují významnou korelaci ani s jedním z potenciálních bezpečných přístavů. Jinak řečeno, žádné ze zmíněných aktiv nelze považovat za dobře fungující bezpečný přístav, píše Artus a dodává: „Pokud by se růst rizika vztahoval k očekávanému zvýšení cen ropy, které by mohly zvednout inflaci a ohrozit solvenci některých subjektů, je nástroj zajištění jasný. Je jím samotná ropa.“