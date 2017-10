CME (Koupit, 12m cíl = 5,0 USD) - Čekáme další zlepšení OIBDA marže (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: úterý, 24. října 2017

Změna účtování: Vykázané údaje budou ovlivněny oznámeným prodejem chorvatských a slovinských aktivit. Na základě zveřejněného prohlášení CME nebude společnost tato aktiva vykazovat v segmentovém rozdělení, což bude mít dopad na čisté tržby, OIBDA a provozní zisk. Naopak čistý zisk ovlivněn nebude, protože tato aktiva budou účtována v rámci položky „Čistý zisk/ztráta z nepokračujících operací“, která vstupuje do výpočtu celé ziskovosti. Výše uvedená tabulka je již očištěna o tyto změny. Pouze čistý zisk za třetí kvartál 2016 odpovídá reportovanému údaji při prezentaci výsledků za Q3 16.

Výsledky hospodaření: Očekáváme, že i v třetím čtvrtletí pokračovaly tržby společnosti v solidním růstu a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšily o necelá tři procenta na 110,4 mil. USD. Přes zastavení růstu tržeb ve druhém kvartálu na rumunském trhu očekáváme opětovný mírný vzestup ve Q3 17. Na slovenském trhu společnost od ledna poskytuje své programy výhradně na placených kabelových, satelitních a IPTV kanálech. Předpokládáme, že po překvapivě dobrém výsledku za druhý kvartál budou i ve třetím čtvrtletí svým růstem tržby na Slovensku dominovat. OIBDA by měla být podpořena především ziskovostí na Slovensku (odhadujeme 2,5 mil USD), když v loňském třetím čtvrtletí CME reportovala na tomto trhu ztrátu necelých 400 tis. USD. OIBDA marže by dle našich odhadů měla vzrůst o 2,6 pb na 20,6 %. Celková čistá ziskovost by měla být za třetí kvartál nadále záporná, když očekáváme ztrátu 8,5 mil. USD. Velkou neznámou však je, jakým způsobem CME vykáže příspěvek chorvatských a slovinských aktivit. Zatímco v loňském roce ve třetím čtvrtletí dosáhnul negativní výše zhruba 1,3 mil. USD, za Q3 17 ho očekáváme na úrovni minimálního zisku 0,3 mil. USD.