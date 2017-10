Akciové trhy nakonec bez výraznějších pohybů

Hlavní události

Výstavba nové polyetylenové jednotky Unipetrolu jde dle plánu, produkce by měla začít koncem příštího roku.

Evropský akciový trh by mohl zahájit dnešní seanci růstem.

Ve Spojených státech se dnes dočkáme statistiky o prodejích existujících domů. V eurozóně bude zveřejněn pouze běžný účet a německé ceny průmyslových výrobců.

Výsledky hospodaření dnes v Evropě reportují například Daimler, Volvo nebo Assa Abloy. V zámoří to jsou General Electric, Schlumberger či Procter & Gamble.

Analytici Société Générale zahájili pokrývání akcií amerického telekomunikačního operátora T-Mobile US s nákupním doporučením. Zároveň zvýšili doporuční na Koupit pro finského zpracovatele ropy Neste.

Obchodování na zámořských trzích

Průmyslovému indexu Dow Jones se podařilo během včerejší seance vymazat ztráty, které utrpěl na začátku obchodování, a nakonec posunul svoje historické maximum o další dvě setiny procenta výše. Index S&P 500 uzavřel s podobným výsledkem. Zájem investorů byl především o defenzivní tituly, když jedno procento si připsala síťová odvětví, farmacie přidaly 0,6 % a telekomunikační operátoři posílili o půl procenta. Zisky těchto sektorů však kompenzovali informační technologie (-0,4 %) a prodejci spotřebního zboží (-0,6 %).

Asijským trhům se podařilo vymazat ztráty z počátku nočního obchodování a končí seanci v mírných ziscích. Nejvíce se dařilo akciím obchodovaným v Hongkongu, které přidávají necelé jedno procento. Zisky čínských pevninských indexů jsou podstatně nižší. O půl procenta rostou trhy i v Jižní Koreji. Na nule pak končí obchodování v Japonsku, kdy akciím v jeho závěru pomohl slábnoucí jen.

Unipetrol

Konferenční hovor Unipetrolu nepřinesl žádné zásadní novinky. Novým pilířem hospodaření firmy bude dostavba nové polyetylenové jednotky, která by se měla rozeběhnout ke konci příštího roku. Proinvestováno bylo zhruba 6 mld. CZK z celkových očekávaných 8,5 mld. CZK. Management nadále zvažuje, že by dosluhující jednotka, která má být nahrazena novou, mohla být ještě nějakou dobu v provozu. To by si vyžádalo dodatečné investice. Pokud poptávka po méně kvalitním polyetylenu bude nadále vysoká, mohl by být tento scénař pravděpodobný. Výrazně lepší ziskovost slibuje vyšší dividendu z letošního zisku, což naznačil i šéf Andrzej Modrzejewski.