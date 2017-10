Kurz eurodolaru se vrací k hladině 1,18, avšak vývoj úrokového diferenciálu pohybu vzhůru příliš nenahrává. Zatímco centrální bankéři z ECB neváhají dát najevo, že by politiku chtěli utáhnout (viz včera Draghi), tak z Fedu přicházejí signály, že další zvýšení sazeb se blíží (viz Dudley). Dobrý dojem z americké ekonomiky konec konců přinesla i Béžová kniha Fedu, která zmiňovala všeobecně utažený trh práce (napříč regiony).



Dnešek bude na data opět relativně chudý s tím, že jedinou výjimkou je podnikatelská nálada v průmyslu od Philly Fedu. Trh také může sledovat, co se bude dít ve Španělsku, neboť dnes končí ultimátum španělské vlády na to, aby Katalánsko stáhlo své požadavky na nezávislost (pokud ne tak centrální vláda sebere Katalánsku autonomii).