Metro komplet se signálem: reálně do konce roku 2018

Metro by mohlo být kompletně pokryté signálem do konce roku 2018. Reálné to je za situace, že se podaří v nejbližším termínu uzavřít smlouvu mezi doravním podnikem a konsorciem operátorů. Pro ČTK se tak vyjádřila mluvčí společnosti T-Mobile, která má v pražském metru mobilní síť instalovat pro všechny tři operátory.



"Zatímco technologicky je vše připraveno, stále se však nepodařilo uzavřít smlouvu s dopravcem. Poslední verze dokumentu je od minulého týdne u partnera, a podle našich informací stále není jasné, zda a kdy bude smluvní rámec schválen Radou města a dojde k podpisu smlouvy," podotkla mluvčí. Jednání operátorů s dopravním podnikem probíhají třetím rokem a operátoři podle mluvčí Kemrové mají velký zájem na pokrytí pražského metra, a to na vlastní náklady.



Podle informací ČTK se DPP se operátory nemůže shodnout na frekvenci poskytnutí dat o pohybu cestujících.

V současné době je mobilním signálem pokryto všech 58 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE, a to včetně tunelů. V ostatních stanicích je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování.

