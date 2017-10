Denní finanční zpravodaj (18.10.2017)

l Tři dny do voleb a koruna stále nemá dost a zpevňuje l Nejistota kolem Iráku tlačí ceny ropy vzhůru

Měny % zm. EUR/CZK 25,76 -0,1 EUR/PLN 4,24 0,0 EUR/HUF 308,0 0,1 EUR/USD 1,18 -0,3 EUR/CHF 1,15 0,0 USD/JPY Dluhopisy 112,21 0,0 bps zm. Česko 2Y 0,23 20 Eurozóna 2Y -0,73 1 USA 2Y 1,55 1 Česko 10Y 1,41 4 Eurozóna 1 Y 0,36 -1 USA 10Y Kreditní mar že 2,30 -1 bps zm. iTRAXX Ban ky BBB 139 1 Itálie CDS 5Y 114 0 Španělsko CDS 5Y 52 0

Nebýt toho drahého másla, tak jsme si hezčí ekonomické počasí na právě končící babí léto nemohli přát. Důkazy o tom, že se daří, přicházejí totiž každý den - včera například americký akciový index Dow Jones překonal v průběhu seance magickou hranici 23 tisíc bodů (byť nakonec uzavřel pod ní). Jakoby tím Wall Street chtěla poslat pozdrav do Číny, kde právě začal 19. sjezd komunistické strany

Akcie % zm. PX 141 0,1 DAX 12995 -0,1 S&P500 2559 0,1 volatilita (VIX) 10 4,0

Komodity % zm. Zlato 1285 -0,7 Ropa Brent 58,1 0,3

Kdo si ze střední a starší generace pamatuje, o čem je taková absurdní taškařice, jakou je jednou za čtyři až pět let konaný sjezd vládnoucí komunistické strany, tak stěží dokáže pochopit, jakou pozornost dokáží finanční média takové události věnovat. Byznys je však byznys a 1,4 miliardy bohatnoucích zákazníků v Číně je dostatečným argumentem bedlivě sledovat, co má hlavní představitel komunistické strany a vlády druhé největší ekonomiky světa na jazyku.

Paradoxem doby je přitom to, že komunistická Čína se dnes staví do role hlavního ochránce globalizace a volného obchodu. Proč by také ne, když Mezinárodní měnový fond zařadil čínský juan mezi pět (ano slovy pět) rezervních měn světa. Tento počin bude nepochybně čínským prezidentem Xi Jinpingem či jiným soudruhem na sjezdu strany řádně vyzdvižen. Méně se však jistě bude mluvit o tom, že podíl juanu na globálních mezinárodních platbách navzdory jeho “internacionalizaci” v posledních letech klesá. Vše souvisí s tím, že liberalizace kapitálového účtu platební bilance Číny se více méně zastavila.

O čem se naopak na sjezdu mluvit bude - jsou zítřejší výsledky čínského HDP za třetí kvartál. S velkou dávkou jistoty lze říct, že vykázaný meziroční růst bude opět velmi blízko hodnoty 7 %, jak jsme mohli pozorovat v uplynulých čtyřech letech. Svět se tak spolu čínskou stranou a vládou bude cítit opět o něco bohatší a Dow Jones konečně bezpečně překoná oněch 23 tisíc.