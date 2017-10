Dimon (JPMorgan): Ti hloupí, co kupují bitcoiny, jednou tvrdě zaplatí

Šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon v nedávné době ostře kritizoval bitcoin , když tuto aktuálně nejpopulárnější virtuální měnu označil za jeden velký podvod, který jednou špatně skončí. Jeho komentář zvedl velkou vlnu reakcí, na které sám Dimon reagoval v tom smyslu, že napříště se tímto nesmyslným tématem už nebude vůbec zabývat. Dlouho to ale nevydržel a dále uvedl, že podle jeho názoru ti hloupí, kteří do bitcoinu investují, jednou tvrdě za svou hloupost zaplatí.Podle Dimona je sice zajímavá samotná technologie, ale jinak bitcoin nemá za sebou žádnou reálnou hodnotu. Tu určuje pouze trh a to je málo.Hlavním problémem aktuálně nejpopulárnější virtuální měny s tržní kapitalizací kolem 100 mld. USD a denním objemem obchodů v řádu 3,8 mld. USD je fakt, že v určitou chvíli se do věci vloží vlády a centrální banky, které měnu zakáží a tím přispějí k jejímu zániku. Vlády a centrální banky chtějí a potřebují kontrolovat peněžní toky, majitele aktiv a vlastnickou strukturu v rámci svých ekonomik. Čína se v tomto ohledu již vyjádřila proti oficializaci virtuálních měn a proti se de facto postavilo i Japonsko, které sice bitcoin uznalo, ale zároveň naznačilo, že by mohlo přijít se svou vlastní "podloženou" virtuální měnou