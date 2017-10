Zkontrolujte peněženky – třeba je v nich mince se zajímavou hodnotou

Dají se najít v současné době různé numismatické zajímavosti v našich peněženkách? Někdy je dobré podívat se do peněženky i z jiného důvodu, než že si chcete něco koupit.

Mince se stane zajímavou, pokud je ražena pro mincovní sady, v menším nákladu nebo na ní jsou specifické vady. V roce 1993 bylo vyraženo přes 35 miliónů mince o hodnotě 50 Kč, v dalších letech byla ražena v malém nákladu nebo ve sběratelských sadách. Asi 150.000 ks padesátikorunové mince, která byla ražená v letech 1994, 1995, 1996, se dostalo do oběhu a druhá polovina byla vydána v sadách, cena se u těchto kusů pohybuje okolo 150 Kč. Cena ročníků 1997 až 2000 se pohybuje okolo 300 Kč a ročníky 2001, 2002, 2003 byly vydány v sadách, takže je asi v oběhu ani nenalezneme.

Padesátikorunová mince z roku 1993 je zajímavá tím, že byla první raženou mincí samostatné České republiky a byla jako první česká mince vyhlášena americkým časopisem World Coin News nejlepší mincí roku v kategorii „The Best trade coin“. Tato cena je udělovaná od roku 1984 americkým vydavatelstvím Krause Publication, a to v různých kategoriích (jako např. mince vydaná k největší historické události, k největší události současnosti, nejlepší zlatá mince, nejlepší stříbrná mince, nejlepší koruna, nejlepší oběžná mince, nejpopulárnější, mince s největší uměleckou hodnotou, nejinovativnější a nejinspirativnější). Česká padesátikoruna tedy vyhrála v roce 1995 cenu The Best trade coin (nejlepší oběžná mince), ražbu od roku 1995 zajišťuje Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Je vyrobena z kombinace materiálu použitého na desetikoruně a dvacetikoruně. Autorem návrhu je akademický sochař Ladislav Kozák. Cena pozvedla povědomí o minci, kdy se šířily kritické články o vypadávajících středech a byly předkládány důkazy bance, na kterých bylo však viditelné hrubé násilí. Další ocenění World Coin získala česká mince roku 2001 za 10.000 Kč minci s motivem Karla IV. za nejlepší zlatou minci, která byla vyražena v České mincovně roku 1999, akademickým sochařem je Vladimír Oppl.

Další vzácnější mince, kvůli kterým stojí zato zkontrolovat obsah naší peněženky jsou:

1 Kč 1998, 1999, 2004

2 Kč 1999, 2000

5 Kč 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004

10 Kč 1997, 1998, 1999, 2000 (bez orloje), 2001, 2002

20 Kč 1994, 1995, 1996, 2001, 2003

Tyto mince jsou vzácné tím, že byly raženy v menším množství.

V roce 2000 bylo vyraženo asi 10 mil. kusů desetikoruny s motivem milénia (hodinový strojek), ale i 25.000 kusů s motivem brněnského Petrova, proto desetikoruna z roku 2000 je specifická a pokud ji naleznete ve své peněžence nebo Vám ji někde vrátí při placení, má v současné době hodnotu při špičkové kvalitě asi 350 Kč, ale do budoucna se může její hodnota samozřejmě zvyšovat.

Zkontrolujte si proto obsah Vaší peněženky a neplaťte zbytečně poklady, které může skrývat. Česká mincovna razí pro Českou národní banku již více než 20 let a svým vznikem navázala na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy a Slezska.

Statistické údaje o produkci České mincovny:

Mince Počet kusů 0,10 Kč 729 426 554 0,20 Kč 542 602 441 0,50 Kč 452 827 360 1 Kč 506 730 430 2 Kč 417 757 617 5 Kč 417 757 617 10 Kč 200 781 706 20 Kč 177 943 800 50 Kč 120 128 830

