Evropa bez jasného směru, Provident Financial +14 %

Evropské akciové trhy se i v rámci posledního obchodního dne tohoto týdne pohybují nerozhodně a hledají směr. Pozornost dnes míří na makrodata, když odpoledne budou zveřejněny maloobchodní tržby a spotřebitelská inflace ve Spojených státech. Podobně jako pro indexy se vyvíjí situace i u eura, které se pohybuje na úrovni 1,183 EUR/USD.



Dvouciferný zisk si připisuje společnost Provident Financial, která posiluje o 14,1 % poté, co management naznačil vylepšení v oblasti půjček domácnostem. Firma by tak mohla dosáhnout v rámci hospodaření na původní odhady. Ze sektorů se nejlépe vede komoditním titulům s průměrným ziskem téměř 2 procent. Tahounem jsou oceláři, když ArcelorMittal roste o 3,3 %, Outokumpu o 2,1 % a Voestalpine o 1,8 %.





Pod tlakem je naopak GKN, jehož akcie odepisují 7,7 %. Na vině je oznámení, že platby v souvislosti s reklamacemi a spory by mohli mít dopad na hospodaření. Nedaří se ani aerolinkám, kdy Air France-KLM oslabuje o 3,1 % a například nízkonákladoví přepravci EasyJet a Ryanair klesají o 1,3 %, resp. 1 %.Celoevropský Euro Stoxx 50 roste stejně jako německý DAX o 0,1 %, když britský FTSE 100 naopak oslabuje o 0,3 % a francouzský CAC 40 zůstává beze změny.