Obchody s dluhopisy trápí i Citigroup. Sází na snižování nákladů

Největší americká banka JPMorgan není jediným bankovním gigantem, kterému se v uplynulém čtvrtletí podařilo zvýšit zisky. Citigroup zvedla čistý zisk ve třetím čtvrtletí o 7,6 procenta. Za výsledkem stojí lepší než očekávaný výnos z obchodování, ale také příjmy z prodeje aktiv. Obdobně jako JPMorgan trápí i Citi obchody s dluhopisy a ze skříně vytahuje starý recept: snižování nákladů. Akcie v premarketu smazaly počáteční ztráty a naposledy přidávaly 0,7 procenta.



Čistý zisk za třetí čtvrtletí stoupl na 4,13 miliardy dolarů z 3,84 miliardy před rokem. Po přepočtu na akcii se zvýšil o zhruba 15 procent na 1,42 dolaru na akcii, když po odkupu poklesl počet akcií. Očekávání analytiků oslovených Reuters byla nastavena na výsledek 1,32 dolaru na akcii.





Generální ředitel Michael Corbat se podobně jako jeho kolegové v konkurenčních bankách snaží uřídit banku, zatímco vyčkává, až se zvedne aktivita na trzích, která by bance pomohla zvednout příjmy. Nepřišel zatím ani očekávaný průlom z Washingtonu, tedy daňové škrty, které chce protlačit Trumpova administrativa, a odstranění regulí, která omezují přijímání rizik.Corbat přitom sází na známou kartu: Manažerům banky nařídil držet na uzdě výdaje, které se v předešlém čtvrtletí snížily nejvíce od začátku roku: o zhruba 2 procenta.Celkové příjmy stouply ve třetím čtvrtletí o 2 procenta na 18,2 miliardy dolarů , čímž překonaly všechna očekávání analytiků. Bez příjmu z prodeje aktivit pro dluhopisovou analýzu ve výši zhruba půl miliardy dolarů by ale výnos meziročně klesl. Citigroup je čtvrtá největší americká banka podle velikosti bilanční sumy. JPMorgan Chase & Co. která je největší americká banka podle objemu aktiv, oznámila za třetí čtvrtletí nárůst čistého zisku meziročně o 7,1 procenta. Zisky z růstu úvěrů a vyšších úrokových sazeb převážily nad 27procentním poklesem výnosů z obchodů s dluhopisy Meziročně nižší výnos z obchodů s dluhopis ohlásila také Citigroup , a to o 16 procent.

