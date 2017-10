Názor: Bitcoin je součástí systému a může se stát velkou hrozbou pro akcie

Většina lidí vám ohledně bitcoinové bubliny asi řekne, že jde sice o zajímavý jev, jich osobně se ale netýká. Do bitcoinů totiž neinvestují a pokud nějaká bublina praskne, jich se to nijak nedotkne. Jenže podle názoru Roba Currana ve WSJ o není ani zdaleka pravda a bitcoin už je významnou součástí systému.

Trh s digitálními měnami v posledních letech prudce vzrostl a s jejich pomocí už se s malými náklady přesouvá velký objem peněz. S bitcoinem navíc obchodují i některé velké finanční instituce, Goldman Sachs dokonce uvažuje o otevření celého tradingového oddělení, které by se tomuto trhu věnovalo. Digitální měny jsou už dokonce využívány i některými společnostmi k získání kapitálu od investorů.



Pokud by tedy na trhu digitálních měn došlo ke kolapsu, mohlo by to ovlivnit i vývoj na trzích akciových, dluhopisových a dalších. Určitě by se to projevilo v technologickém a finančním sektoru. Tržní kapitalizace bitcoinu se nyní pohybuje kolem 150 miliard dolarů a jestliže bude dále růst dosavadním tempem, výrazně se zvýší její podíl na celkové hodnotě investičních aktiv ve světě. Lorenzo Di Mattia z hedge fondu Sibilla Global Fund tvrdí, že už příští rok bude trh s digitálními měnami tak velký, že jeho případné problémy by se přímo promítly do chování cen akcií.





Podle některých názorů je současná fáze rozvoje bitcoinu podobná první fázi rozvoje internetu. Lidé se sice stále snaží tuto novou technologii pochopit, ale finanční odborníci se shodují na tom, že její součásti jsou velkým přínosem. Šéf JPMorgan Dimon sice o bitcoinu hovoří jako o podvodu, ale jeho banka zároveň pracuje na vlastní blockchainové technologii. Skeptici poukazují na to, že bitcoin se zatím ani nepřiblížil k tomu, aby nahradil dolar . Jedním z důvodů jsou i spekulace na trhu, které vedou k vysoké volatilitě jeho hodnoty.Spekulativní aktivitu možná již v dohledné době ještě posílí bitcoinový ETF. První návrh na jeho vytvoření odmítl americký regulátor SEC na počátku tohoto roku, ale už se objevili nástupci. A pokud by k rozvoji těchto ETF skutečně došlo, bitcoinu by se začali věnovat i drobní investoři. Tyto fondy , které by měly za podkladová aktiva bitcoiny , by se pak mohly stát významným pojítkem mezi vývojem na trhu s digitálními měnami a vývojem na trhu akciovém.