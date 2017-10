Do Sněmovny by postoupilo 8 stran, volby by vyhrálo ANO

Podle volebního modelu společnosti Median by v září ve volbách vyhrálo hnutí ANO s 27 procenty. Za ním je ČSSD s 13,5 procenty. Do Sněmovny by postoupilo celkem osm stran.

Zatímco v průzkumu Medianu podpora ANO a ČSSD stagnuje, pozvolna pokračuje pokles podpory KSČM, to by podpořilo 12,5 % voličů. ODS má 9,5 %.

Oproti minulém měření ztratila i TOP 09. Vyšší je naopak podpora hnutí SPD, které by volilo 6,5 % lidí. V posledním období také výrazně posílila podpora Pirátů, a to na 6 %.

Více než polovina pravděpodobných voličů však stále ještě není rozhodnuta, jestli k volbám půjde a koho bude volit. Podle modelu mají relativní jistotu na postup do Sněmovny jen čtyři strany, teoreticky by se do ní dostalo osm stran.

Z dalších stran se odhaduje podpora 4 % pro STAN, 2,5 % pro Zelené a 2% pro Svobodné.

Průzkum probíhal od 15. května do 28. září a zapojilo se do něj 5582 respondentů. Z uveřejněných dat je také například patrné, že by hnutí ANO podpořilo více žen, ODS preferují živnostníci a Komunisty by podpořili spíše důchodci.

Více: Volební preference: Ve sněmovně SPD, piráti a KDU, Top09 na hranici volitelnost (Průzkum STEM).