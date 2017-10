Eurodolar pokračuje vzhůru díky Katalánsku a opatrném komentáři z Fedu

Katalánská vláda chce směřovat region k nezávislosti, ale tu ještě nevyhlásila a chce předtím jednat s Madridem. Z (nejen) tržního pohledu je to pozitivní krok, který zvyšuje šanci na dohodu o novému uspořádání namísto snahy o "divoké" odtržení. Španělské dluhopisové výnosy tak dál klesají a euru se dopoledne daří.



Ani středeční kalendář nenabízí důležitá data z hlavních ekonomik. Program je však bohatý na vystoupení bankéřů z Fedu a americká centrální banka navíc zveřejní zápis ze svého posledního měnového zasedání. Na něm se bankéři drželi myšlenky utahování měnové politiky a přiživili šanci na ještě jedno zvýšení sazeb v letošním roce.



Přes noc ale přišel z Fedu jeden holubičí komentář. Robert Kaplan uvedl, že by před dalším zvyšováním sazeb rád viděl více známek rostoucí inflace. Navíc, dlouhodobé sazby podle něj omezují prostor i tempo pro zvyšování sazeb. Kaplan by nerad viděl inverzní výnosovou křivku, jež často předchází recesi.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8831 0.0352 25.8937 25.8700 CZK/USD 21.9038 -0.0237 21.9080 21.8315 HUF/EUR 309.9284 -0.2699 310.6700 309.4900 PLN/EUR 4.2826 -0.2400 4.2991 4.2795

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7837 0.0747 7.8147 7.7703 JPY/EUR 132.6640 0.2146 132.9500 132.6585 JPY/USD 112.2655 -0.0921 112.5600 112.1700

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8961 0.1824 0.8970 0.8939 CHF/EUR 1.1525 0.0712 1.1541 1.1511 NOK/EUR 9.3779 -0.1202 9.3915 9.3736 SEK/EUR 9.5336 0.0204 9.5417 9.5157 USD/EUR 1.1817 0.0440 1.1846 1.1795

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2844 -0.0642 1.2862 1.2806 CAD/USD 1.2517 0.0000 1.2531 1.2496

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

Zprávy z obou stran Atlantiku tlačí eurodolar vzhůru na 1,1840. Pár libra dolar je poměrně stabilní kolem 1,3200. Japonský jen vůči dolaru korigoval včerejší zisky, ale dnes dopoledne má opět navrch a obchoduje se na 112,25 při dalším mírném poklesu amerických výnosů.Pozice české měny se mění pouze málo. Koruna vůči euru zůstává lehce pod 25,90 a postrádá nové impulsy. Zajímavá data přijdou až příští měsíc a dluhopisový trh se zklidnil.