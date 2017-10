Češi si nejvíce spoří na penzi, když vidí stárnout své rodiče, ukázal průzkum

Lidé v Česku si nejčastěji ukládají peníze stranou prostřednictvím penzijního spoření. Využívá jej více než polovina dotázaných. Mnozí z nich ale začínají myslet na důchod teprve ve chvíli, kdy se musí starat o své rodiče. Péče o rodiče i děti přitom výrazně zatěžuje jejich rozpočty, lidé tedy paradoxně začínají šetřit na penzi ve chvíli, kdy je to pro ně nejobtížnější, ukázal průzkum Poštovní spořitelny.

Penzijní spoření využívá 53 % Čechů ve věku od 18 do 65 let. Nejčastěji si ale na penzi spoří lidé ve věku od 35 do 44 let a především od 45 do 45 let. V této věkové kategorií využívá penzijní spoření dokonce 69 % lidí.

Právě lidé ve věku 45-54 let jsou přitom podle výsledků průzkumů nejméně spokojení se svým životem. Jedním z důvodů této nespokojenosti jsou pravděpodobně finance. „Lidé kolem padesátky nejobtížněji vycházejí se svými příjmy, vysvětlením může být životní situace, kdy jsou rozpočty domácností těchto lidí často zatíženy současně výdaji spojenými s dětmi i s péčí o rodiče,“ komentovala výsledky průzkumu ředitelka ČSOB Penzijní společnosti Marie Zemanová.

Pětina Čechů nespoří vůbec

Ukazuje se tak, že lidé si na penzi začínají nejvíce spořit v období, kdy se musí vypořádat i s dalšími významnými výdaji. Mnoho z nich totiž ještě má děti, o které se musí starat, a zároveň od nich potřebují pomoc i jejich stárnoucí rodiče. „Zástupci takzvané sendvičové generace se tak neocitají jen v časové, ale často i finanční tísni. Z hlediska spoření na penzi je samozřejmě nejlepší začít co nejdříve, ale nakonec jak se říká, je lepší začít pozdě, než vůbec nikdy,“ dodala Marie Zemanová.

Více než pětina Čechů, konkrétně 22 %, nevyužívá žádný spořicí nebo investiční produkt. 58 % z nich jako důvod uvádí, že jim spoření nedovoluje jejich finanční situace, téměř pětina se o možnosti zhodnocení svých úspor vůbec nezajímá a desetina dotázaných nemá důvěru v investice. Nejčastěji si vůbec nespoří právě padesátníci.

O průzkumu



Průzkum, který si nechala zpracovat Poštovní spořitelna, byl realizován metodou CAWI na vzorku 1 426 respondentů ve věku 18+ ze všech krajů ČR.

Zdroj:

Patrik Madle

Tiskový mluvčí ČSOB