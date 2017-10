Summary: Nvidia má čipy pro autonomní auta, Honeywell zeštíhlí a Pfizer o tom uvažuje

USA:



Průmyslový konglomerát se definitivně rozhodl, jak zeštíhlit svůj byznys.jako samostatné veřejně obchodované společnosti. Tou první je Transportation Systems, která dodává například turbodmychadla pro automobilový průmysl . Druhou je zase Home and Building Technologies, jež se zabývá výrobou klimatizací, požárních hlásičů atd. Společně tyto dvě divize generují roční tržby ve výši 7,5 mld. USD (20 % celkových tržeb). Výsledkem tohoto kroku je, že se Honeywell ještě více upne na letecký průmysl , jenž v současnosti generuje bezmála 40 % celkových tržeb.Druhou novinkou dne je zlepšení výhledu růstu tržeb za třetí kvartál. Hodnota 10,1 mld. USD by značila 5% organický růst, což je výrazné zlepšení proti předešlému odhadu +/- 1 %. Akcie zachovávají stoický klid a zůstávají bez reakce.Americký výrobce léků zvažuje. Tržby z této části byznysu dosáhly v roce 2016 cca 3,4 mld. USD , což představuje přibližně 6 % celkových tržeb společnosti. Jedná se sice o produkty s nižší marží, než mají jejich protějšky vydávané na předpis, nicméně divize má i tak potenciální hodnotu cca 14 mld. USD (cca 4násobek tržeb). Možných kupců je na trhu až dost – Johnson & Johnson Procter & Gamble , GlaxoSmithKline nebo třeba taky Nestlé. Část výnosu z prodeje by mohla být teoreticky použita na umoření čistého dluhu, jenž se v posledním kvartálu usadil na 29 mld. USD a jeho násobek v poměru k ukazateli EBITDA činí 1,6. Akcie na oznámení nijak výrazně nereagují, jelikož první zprávy na toto téma se vynořily již v loňském listopadu.WalmartObchodní řetězec představil pro. Spolu s roční dividendou cca 6 mld. USD tak do dvou let vrátí akcionářům 32 mld. USD , neboli téměř 13 % současné tržní kapitalizace. Z toho vyplývá, že na jeden kvartál připadají cca 4 mld. USD v odměnách pro akcionáře, které dokáže spolehlivě pokrýt provozní cashflow. Jeho průměrná kvartální hodnota za poslední rok činila 8 mld. USD Skutečným překvapením je všakv současném fiskálním roce 2018. Walmart se očividně postavil výzvě Amazonu čelem, za akvizice postavil svoji mohutnou rozvahu a internetový prodej aktivně rozvíjí. Výsledkem je meziroční skok online tržeb v posledním kvartálu o 60 %. Trhy nenechal chladnými ani výhled růstu tržeb. Ty mají dle plánů posílit o 3 % při konsensu trhu +2,4 %. Čistý zisk na akcii naproti tomu trochu podstřelil, jelikož má za fiskální rok 2018 přidat o 5 %, zatímco trh predikuje 6 %. Akcie reagují na oznámení vesměs pozitivně a přihazují si 4,5 %.Výrobce polovodičů představil. Čipy nazvané Drive PX Pegasus mají velikost SPZtky, výkon sta datových serverů a mají být schopny obsloužit autonomní jízdu Level 5. Jedná se o nejvyšší možnou úroveň samostatnosti, kdy automobil zvládá veškerou jízdu sám a v běžném provozu města. Teoreticky tak není potřebný volant, brzdy nebo řidičská kabina v kamionech. Management uvedl, že pro nové čipy má již více než 25 zákazníků, nicméně prozatím se bude určitě jednat jen o testování prototypů. Nehledě na fakt, že se musí dořešit, jak napájet tato data a energii požírající „monstra“, jsou tady, která by autonomii Levelu 5 povolovala.Nicméně oceňujeme fakt, že Nvidia neusnula na vavřínech aIntelu nebo NXP. Společnost, která svůj byznys vybudovala na výrobě herního hardware, se nadále tlačí do automobilového průmyslu , jenž v posledním kvartálu generoval 6 % celkových tržeb. Mezikvartálně se však jeho tržby téměř nezměnily a meziročně podíl na celkových tržbách dokonce poklesl o 2 p.b. Nvidia tedy nadále zůstává primárně společností vyrábějící grafické jednotky pro herní průmysl a datová centra, zatímco NVDA reagují 1,5% posunem vzhůru.