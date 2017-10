Abu Dhabi považuje kryptoměny za komoditu. ICO by měly mít podobný status jako akciové IPO

Finanční regulátoři emirátu Abu Dhabí uvedli, že bitcoin má status a stejnou povahu jako komodity případně akcií Regulátor také varoval před neregulovaným ICO a doplnil své varování o doporučené kroky pro regulaci tohoto mechanismu. Podle regulátora má ICO povahu úpisu akcií a tak je také potřeba k nim přistupovat. Mezi jednotlivými případy jsou ale velké kvalitativní rozdíly, což je potřeba ze strany potenciálních účastník vždy bedlivě vyhodnocovat. Z toho pohledu mohou být některá ICO vysoce riziková.Podle regulátora by při novém ICO měl jejich organizátor požádat regulátora o posouzení a vydat patřičné prospekty obvyklé v případě akciových IPO. Veškeré sekundární operace spojené s ICO by podléhaly rovněž posuzování ze strany regulátora.Podle reguláturů mají obecně kryptoměny povahu komodit srovnatelných například s drahými kovy či PHM . Podle regulátora kryptoměny nepředstavují potenciální hrozbu.Regulátor se také pozastavil nad množstvím výzev, které reprezentuje sama myšlenka regulovat něco, co bylo vytvářeno tak, aby se to centrálně regulovat nedalo. Jejich úkolem je snaha odstranit disproporciální bariéry vůči zajímavé inovaci, za kterou jsou kryptoměny případně jejich ICO považovány.