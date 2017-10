Rozbřesk: Katalánské napětí na trzích polevuje. Proč ale?

Situace v Katalánsku má ke klidu daleko. Není jasné, kdy a jak Katalánci eventuálně vyhlásí nezávislost ani jak na to zareaguje Madrid. I přesto však napětí na trzích včera polevilo. Španělské akcie po třech dnech poklesu prudce vzrostly (2,5%) a výnos desetiletého španělského dluhopisu poklesl o více než 8 bazických bodů. Proč?



Trhy jednoduše nevěří v divoké odtržení Katalánska, které by přivedlo region do právního vakua, zrušilo garance španělské vlády za jeho dluh a současně zamezilo přístup španělských bank k “penězovodům” ECB.



Pokud by k odtržení došlo ne divoce, ale po vzájemné dohodě, mělo by Katalánsko reálnou šanci stát se dobře fungující samostatnou jednotkou (se silnými vazbami na Španělsko). Má výkonnější ekonomiku (HDP na hlavu je o 20 % vyšší), nezaměstnanost nižší o více než 4 procentní body a veřejný dluh okolo 35 % HDP. Mírový rozvod by předpokládal, že až dojde k vymezení aktiv a dluhu nového Katalánska, začne katalánská vláda na svém území vybírat vlastní daně a platit své závazky…, španělská policie a silové složky to jednoduše Katalánsku dovolí.





Jako pravděpodobnější se však stále zdá, že Madrid na něco takového nepřistoupí. Pak se pravděpodobně debata dříve nebo později stočí k menšímu tématu - a to “férovějšímu” vymezení vzájemných rozpočtových vztahů. Jednoduše řečeno, bude se jednat o čistých ročních příspěvcích Katalánska do společného rozpočtu (odhady okolo 10 miliard eur ročně). I když situace může být ještě dlouho nepřehledná, tak výsledný dopad na ekonomiku bude v takovém scénáři podle našeho názoru relativně malý. A to ze dvou výše zmíněných předpokladů - vláda v Madridu bude v mezičase poskytovat garance za katalánský dluh a ECB za katalánské banky. Česká koruna se načas zastavila v okolí 25,80 EUR/CZK . Růst tržních výnosů ji hrál v posledních dnech do karet a proražení psychologické hranice 26,00 ji může v nejbližších seancích otevřít dveře k dalším ziskům. Silnější technickou podporu eura vidíme až v okolí 25,60 EUR/CZK Na eurodolaru se hraje stále stejná medvědí písnička. Relativně dobrá americká data podporují Fed v jestřábí komunikaci a tím i dolar . Na druhé straně euro trápí Katalánsko. To hodlá příští pondělí vyhlásit nezávislost na Španělsku (s platností za 6 měsíců). Britská libra včera ráno propadla, když trh do kurzu možná se zpožděním promítl poslední nepovedené vystoupení premiérky Mayové k brexitu Dnešek bude ale patřit americkému trhu práce . Data za září by měla být slabá vinou hurikánů Irma a Harvey (čekáme payrolls +70 tisíc). To by mohl být pro trh impuls vybrat v závěru týdne zisky na dolaru Cena ropy Brent ve čtvrtek rostla a barel se tak dnes ráno obchoduje cca za 57 USD . K růstu mohlo pomoci hned několik faktorů, konkrétně například možná spolupráce států dotčených kurdských referendem při případném omezení exportů ropy z regionu, zprávy jednání Saúdů a Ruska o prodloužení dohod na omezení produkce ropy a informace o další tropické bouři, jež může ohrozit produkci ropy a produktů v oblasti Mexického zálivu.