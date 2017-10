Byt či ne byt aneb v bydlení přeje štěstí rozhodným

Ovšem čas běží. Realitní makléři dnes na jeden byt evidují i desítky lidí a kdo nemá po ruce v kapse pohotovostní hypotéku a neumí se rychle rozhodnout, ten vysněný byt možná najde, ale vlastnit ho nikdy nebude.





Takže co kupující nejčastěji staví na pomyslné misky realitních vah?

Byt před nebo po rekonstrukci?

(vítěz: nerekonstruovaný byt)

Krásné podlahy, nová výmalba, kuchyň jako z alabastru. Nejeden nakupující je v mžiku rozhodnut. Ale pozor, “rekonstruovaný” v popisku inzerátu neznamená, že dalších deset let budete bez starostí. Kvalita zpracování a materiálů mohla být zvolena právě kvůli vidině vyššího výnosu při prodeji. Nenechte se utáhnout na udičku kosmetických úprav.





O chlup tedy vítězí starší, ale levnější byt, který si na vlastní náklady zrekonstruujete sami a podle svých představ. Bude to drahé, zdlouhavé a náročné, ale budete mít rozpočet, styl i kvalitu pod kontrolou.





Do patra nebo v přízemí?

(remíza)

Mnoho lidí byty v přízemí a priori odmítá, aniž by si uvědomili jejich výhody. Rodiny s dětmi třeba ocení kočárkárnu na dosah i to, že křepčící ratolesti neruší sousedy v nižších patrech. A výhled do zelené předzahrádky a ulice leckdy předčí pohled z pátého patra na les paneláků. A že se byty v přízemí častěji vykrádají? Přes okna a balkon ano. Zloději mají ale neméně rádi i byty ve vyšších patrech, kde je menší šance, že je při jejich “práci” někdo vyruší.





Metráž vs. dispozice

(vítěz: dispozice)

dispoziční řešení. Bez velké koupelny se obejdete, ale bez úložných prostor, ideálně komory a šatny, nikoliv. U velkých bytů si naopak lidé neuvědomují jejich nevýhody. Vysoká cena, úklid, spotřeba energií i tendence velký prostor zaplnit, aby vypadal útulněji. Na prvním místě vždy hodnoťte. Bez velké koupelny se obejdete, ale bez úložných prostor, ideálně komory a šatny, nikoliv.





Pokud tedy disponujete jen pár příslovečnými švestkami a velkou rodinu neplánujete, možná ještě hypotéku na ten 120 metrový loft zvažte.





Cena vs. lokalita

(vítěz: lokalita)

Ano, argument peněz často vítězí, nikomu se nechce platit víc než je nutné. Pamatujte, že s kupní smlouvou nekupujete jen byt, ale obrazně řečeno i jeho okolí. Těch několik uspořených tisíc byste pak ještě rádi vyměnili za kousek zeleně, poštu, obchod nebo MHD v okolí, případně za bezpečnější čtvrť.





Intuice vs. investice

(remíza)

zhodnoťte byt očima investora. Ano, v novém domě chcete žít s rodinou a Žádné z čistě pragmatických doporučení výše neznamená, že dáte vale své intuici, prvnímu dojmu a instinktu. Před koupí se ale oprostěte od všech emocí a. Ano, v novém domě chcete žít s rodinou a hypotékou šťastně až na věky. Nikdy ale nevíte, kdy se bude hodit, že jste jednoduše “dobře koupili”.