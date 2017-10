Rozbřesk: Co žene korunu vpřed?

Česká koruna se natrvalo usadila pod 26,00 EUR/CZK a zdá se, že se v nejbližších seancích bude pokoušet své zisky rozšiřovat. A to nehledě na výraznou překoupenost koruny, která se v nejbližších týdnech může ještě zvýšit. Hlavní důvod dobré nálady na koruně? Nepovažujeme za něj ani tak vyšší sázky na růst oficiálních sazeb ČNB, ale spíše sbližování mezi oficiálními a tržními sazbami.



Překoupenost koruny pro nás dlouho byla pádným argumentem, proč nesázet na její další rychlé zisky. Ba naopak, varovali jsme před možnými ztrátami ve chvíli, kdy by se trpělivost sázkařů vyčerpala.



Naše výhledy ale stály na předpokladu, že tržní úrokové sazby nebudou reflektovat růst základních úrokových sazeb ČNB. A to se skutečně dlouhou dobu dělo. Když ČNB v srpnu zvýšila poprvé po dlouhé době oficiální sazby, šly tržní úrokové sazby dostupné zahraničním hráčům (výnosy dluhopisů, sazby implikované forwardy nebo FX swapy) naopak dál hlouběji do záporu. Tyto sazby jsou přitom pro zahraniční kapitál důležité, protože řada hráčů jednoduše nemá přímý přístup do repo-operací ČNB (k oficiálním sazbám).



Teď se ovšem situace mění. A to především kvůli efektivnější arbitráži, která na trzích stlačuje rozdíly mezi tržními a oficiálními sazbami (viz graf).







I když tržní úroky zůstávají záporné, situace se viditelně vylepšuje. Výnos dvouletého českého dluhopisu se poprvé po více než roce přiblížil nule. To činí z koruny o poznání atraktivnější zboží. Pokud bude trend sbližování tržních a oficiálních sazeb pokračovat, může to ve finále přitáhnout do již výrazně překoupené koruny nový spekulativní kapitál a korunu v dohledné době posílit.



Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že čím vyšší bude překoupenost koruny dnes, tím větší může být negativní reakce ve chvíli, kdy se zahraniční hráči rozhodnou „sbalit kufry“…



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se veze na vlně růstu tržních sazeb (viz úvodník) a do karet jí hrají také čistě technické faktory - úspěšné proražení psychologické hranice 26,00 EUR/CZK. Další výraznější technickou metou, ke které se může měnový pár pokusit přiblížit je 25,60 EUR/CZK (de-facto, před-intervenční úrovně).



Zahraniční forex

Eurodolar zůstává i nadále pod tlakem velmi dobrých podnikatelských nálad (včera ISM ve službách) a eskalace separatistických tendencí v Katalánsku. Situace ve Španělsku se přitom může dále dramatizovat, neboť včera vystoupil španělský král a postavil se na stranu jestřábů volajících po jednotě země. To si samozřejmě vyžádalo ostrou proti-reakci od katalánského prezidenta, který přislíbil kroky k vyhlášení deklarace nezávislosti. Medvědi na eurodolarovém trhu mohou být tedy v klidu - minimálně do pátečních dat z amerického trhu práce.



Zlotý včera mírně posílil na výstupy ze zasedání polské centrální banky a to přesto, že NBP hodnotí ekonomiku velmi neutrálně (navzdory rostoucí inflaci a velmi silné ekonomice). Guvernér NBP Glapinsky nicméně připustil, že se nyní bude čekat, s čím přijde listopadová prognóza. Ta by měla zvednout jak odhady růstu, tak inflace a být tudíž pozitivní pro zlotý.



Ropa

Cena ropy Brent sice měla během dne tendence k mírnému růstu, avšak data o zásobách v USA v minulém týdnu trh nepotěšila a cena Brentu se dostala zpět k 55 USD/barel.



Hlavním překvapením nakonec ani tak nebyl nečekaný výrazný pokles zásob surové ropy, ale výrazný nárůst exportů, který odhalila oficiální data EIA. Růst exportů odráží jednak významné zdražení severomořské ropy ve srovnání například s americkou ropou Brent (ale i s ostatními benchmarky), jehož svědky jsme byli v poslední době, ale i vysokou pružnost, se kterou jsou schopni producenti a obchodníci v USA reagovat na změny cenových diferenciálů poté, co byl v USA zrušen zákaz vývozu doma produkované ropy. Potvrzuje se tak velký význam nové ropné produkce v USA pro globální trh s ropou, jenž je jedním z hlavních důvodů našeho opatrného výhledu na ceny ropy na příští rok.



Akcie

Včerejší obchodování v USA sice posunulo americké indexy na nová historická maxima, avšak žádné drama se nekonalo. Obchodování probíhalo za velmi malé volatility a hlavní indexy se posunuly jen nepatrně (SPX500 +0,12 %, Dow Jones Industrial Avarage +0,05 % a technologický Nasdaq +0,04 %).



Dařilo se hlavně nemovitostnímu sektoru a zdravotnictví (Mylan +16,2 %, Bristol-Myers +0,7 %). Explozivní 17% růst farmaceutické společnosti Mylan byl způsoben schválením generik léku na roztroušenou sklerózu. Na tomto poli dosud dominovala izraelská Teva, která z tohoto důvodu klesla o 14,6 % a dostala se tak takřka na svá 15letá minima. Nejslabším byl finanční sektor (JPMorgan -1 %, Wells Fargo -1,1 %, Bank of America -0,6 %). Rovněž některé technologické tituly si dopřály oddech a byly tak slabším článkem hlavních indexů (Apple -0,7 %, Alphabet -0,5 %, Cisco -1,2 %).