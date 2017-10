Nejvíce nenáviděné akcie na trhu a sousta pro kontrariány

Sázet na akcie, které upadly v nemilost trhu, asi vyžaduje mnohem větší dávku odvahy, než trendaření. Už proto, že jít stejným směrem jako ostatní máme v sobě snad až pudově zakořeněné. Jenže rebelie je někdy třeba a prospívá všem.

Inspirací pro investiční rebelii může být následující tabulka s akciemi s největším podílem krátkých pozic. Tedy pozic, které sází na pokles ceny. Ve většině případů jde o malé společnosti, najdeme tu pár společností střední velikosti, ovšem blue chip ani jeden. Zaujme ale asi hlavně to, že řada z těchto akcií je ze sektoru zboží dlouhodobé spotřeby:









Zdroj: BespokeDominance zboží dlouhodobé spotřeby, či přesněji řečeno retailových firem ukazuje na jednu z nejvýznamnějších strukturálních změn v americké ekonomice (a řadě dalších). Jde o intenzivně diskutovanou retailovou revoluci taženou Amazonem. Ten útočí na tradiční maloobchod a přetahuje si jeho poptávku k sobě. Tématu se zde věnuji poměrně často, podívejme se dnes proto na to, jak moc se tato revoluce projevila u nejvíce shortovaných společností z odvětví a následující tabulky. Vyjma akcií RH toho tyto tituly za poslední tři roky mírně řečeno mnoho nenabídly. RH je pak prudkou horskou dráhou a za poslední rok si připisuje obrovské zisky:Zdroj: Financial TimesRH je prodejcem nábytku všeho druhu a pohled na její tržby ukazuje slušný růst, který je očekáván i pro letošní a příští rok. Proč by měla být obětí shortařů? Odpověď možná nacházíme hned při pohledu na její tok hotovosti. Její provozní cash flow totiž ani zdaleka nepokrývá investice a firma je tak hluboko v záporu (naštěstí se nesnaží budit pozitivní dojem tím, že by vyplácela dividendy ). RH tak musí navyšovat dluhy, ale mohli bychom tvrdit, že pokud jde o rostoucí firmu, jde o chování pochopitelné. Vadou na kráse je zde ovšem to, že míra zadlužení už je hodně, hodně vysoko. Hraje se tu tedy pravděpodobně „jen“ o to, zda bude RH v dohledné době schopná začít generovat pozitivní tok volné hotovosti. Jinak jí totiž dluhy potáhnou dolů.Fred´s je diskontním maloobchodem a sítí lékáren. Jeho tržby by letos měly mírně klesnout a to samé platí o příštím roce. V delším období jde v podstatě o stagnující malinkou společnost, která má stále větší problémy s generováním volné hotovosti. Na rozdíl od RH ale stále předstírá růžovost vyplácením dividend. I přesto, že zadlužení měřené poměrem čistého dluhu k EBITDA se dostává na mimořádně vysoké úrovně. U obou těchto firem je tak zájem shortařů pochopitelný. Jak to je u zbylé dvojky?Tržby stagnují i u Big 5 Sporting, která je prodejcem sportovního zboží na západě USA. Její tok hotovosti se ale vymyká předchozím vzorcům, protože firma dovede své investice hravě zafinancovat tím, co vydělá na provozu a ještě jí zbývá dost na dividendy a splátky dluhu. Ten je navíc na dosti nízkých úrovních. Zatímco u předchozích dvou akcií je tedy jádro zájmu shortařů evidentní, zde u tohoto krátkého pohledu platí opak. Pokud bych hledal firmu, u které se shortaři možná mýlí, začal bych právě tu. Nebo u společnosti následující.Posledním titulem, který jsem dnes vybral, je Dillards - prodejce módního oblečení, kosmetiky a nábytku. Jde o firmu největší, jíž ale nevěří ani investoři, ani analytici, u nichž najdeme zřídkakdy viděný konsenzus doporučení k prodeji. Proč? Tržby firmy sice mírně, ale dlouhodobě klesají a podle analytiků tomu tak bude i letos a v příštím roce. Ziskovost a tok hotovosti ale může k negativismu zatím přispívat jen těžko, protože firma na provozu v letošním fiskálním roce vydělala více, než loni. Investice pokrývá hravě a po výplatě dividend a po odkupech jí letos ještě něco zbylo. Poměr čistého dluhu a EBITDA se navíc pohybuje pod jednou a rozvaha by tak tedy měla být hodně silná.Otevírání krátkých pozic je zejména managementem obchodovaných firem často považováno za zavrženíhodnou aktivitu (během krizí a propadů trhů je pak odsuzováno zejména politiky). Z jejich pohledu je to možná pochopitelné, ale jinak jde podle mne o nástroj, který fungování trhu zefektivňuje. I shortaři se ale mýlí a z nejvíce nenáviděných akcií se mohou vyklubat budoucí vítězové, či alespoň střed pole. Zda budou kontrariáni slavit u některé z výše zmíněných akcií se ještě uvidí, ale na základě uvedeného bych se nedivil, kdyby tomu tak u nějaké skutečně bylo. Hodně ale ovlivňuje i valuace, které jsem se zde nevěnoval.