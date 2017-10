Výhledy EUR/CZK. Přijdou noví spekulanti?

I když úročení v korunách není pro zahraniční hráče stále super-atraktivní (stále záporné), viditelně se vylepšuje. To činí z koruny o poznání atraktivnější zboží. Pokud bude trend sbližování tržních a oficiálních sazeb pokračovat, může to ve finále přitáhnout do již výrazně překoupené koruny nový spekulativní kapitál a korunu v dohledné době posílit. A to prakticky nehledě na politiku České národní banky. Ta sice bude v přehřívající se ekonomice pokračovat s utahováním měnové politiky, ale rozhodně ne takovým tempem, jakým rostou v posledních týdnech tržní sazby (z důvodu efektivnější arbitráže). Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že čím vyšší bude překoupenost koruny dnes, tím větší může být negativní reakce ve chvíli, kdy se zahraniční hráči rozhodnou „sbalit kufry“… Co nastartuje vybírání zisků Otázkou „za milión“ zůstává, co může otočit dnešní příliv spekulativních peněz, znejistět sázkaře na koruně a korunu samotnou načas dostat z výslunní? Nabízejí se v zásadě tři spouštěče.

Masivnější odliv peněz do zahraničí může korunu dočasně výrazněji oslabit (příliv výrazně převýšil roční přebytky Česka se zahraničím). Vzhledem k tomu, že takové ztráty koruny nedokážeme přesně časově zasadit, nejsou ovšem součástí našeho tabulkového výhledu (indikativně uvádíme pouze lehce slabší odhady pro začátek příštího roku). V delším období by koruna měla posilovat Přes možnosti dočasných ztrát a vyšší volatility v době, kdy ECB otočí kormidlem, by však koruna neměla utržit dlouhodobější šrámy. Pokud se díváme na vývoj dlouhodobých fundamentů stojících za českou korunou (relativní růst, relativní inflace, vnější rovnováha), je jasné, že se od startu intervencí výrazně vylepšily. Podle našich odhadů by česká ekonomika na základě dlouhodobých fundamentů teoreticky snesla posílení kurzu až o 10 % (lehce pod 25 EUR/CZK). Nejistota spojená s odhadem teoretického kurzu koruny je ovšem vysoká a proti koruně v tuto chvíli hovoří již zmiňovaná překoupenost. I proto počítáme v nejbližších letech konzervativně s meziročními zisky do 5 %. Jakékoliv výraznější ztráty koruny ovšem budeme považovat za dočasné. Centrální banka by v takovém případě mohla zvažovat rychlejší růst sazeb, v extrémním případě i rozprodávání „mamutích“ devizových rezerv.